IT之家iOS版6.91发布：一大波修复

IT之家iOS版6.91发布！

本次更新带来了大量修复内容，修复了【我】->【我的关注】出现小红点提示问题、文章/帖子页面频繁弹窗长按保存图片菜单问题以及 iPad横屏状态下文章列表标题显示不全等问题。

另外，在本次更新中，进一步适配了iOS13系统黑色主题模式，在设置中打开自动切换日/夜间模式可以选择“跟随系统”选项，开启后，App夜间模式状态将跟随系统主题自动调整。另外，App启动画面也适配了iOS13深色主题，夜间启动App瞬间画面不再刺眼。

需要说明的是，iOS13系统黑色主题目前仍在测试阶段，可能出现不稳定或不起作用，如遇问题请暂时关闭。

详细更新历史如下：

IT之家iOS v6.91主要更新历史- 2019年08月22日

新增：界面 - 全新设计的置顶帖子列表

改进：界面 - 启动界面适配系统深色主题模式（iOS13测试功能）

改进：功能 - 自动切换日夜间模式提供「自定义时间段」、「跟随系统（iOS13测试功能）」两种方式

改进：功能 - 切换账号后自动刷新关注栏目

修复：功能 -【我】->【我的关注】出现小红点提示问题

修复：功能 - 文章/帖子页面频繁弹窗长按保存图片菜单问题

修复：功能 - iPad横屏状态下文章列表标题显示不全

修复：功能 - 关注管理界面可能出现闪退问题

修复：功能 - 我的消息页面卡片正文中链接显示异常

修复：功能 - iPad横屏状态下启动时默认加载新闻不是最新

修复：功能 - iPad关注栏目点击管理按钮跳转异常

修复：功能 - 我的消息页面点击卡片提示错误逻辑

修复：功能 - iOS13圈子子栏目页图标和信息提示栏高度异常问题

修复：功能 - 切换账号后评论以及圈子点赞异常问题

全新版本绝对用心，恳请五星评论予以鼓励支持！



扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

也可单独下载：



iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家iOS版（iPhone/iPad）截图



▲全新设计的置顶帖子列表

▲改进后的夜间模式





▲ 爱科技，爱这里！

▲ 全新，快速，省电，美简！

▲ 简白新默认主题！

▲ 新系统消息盒子

▲ iPad 分屏支持

▲ 新架构！极速启动，大幅省电

▲ 黑名单系统，总有些不喜欢的人……

▲ 收藏热评、文章评论页查看所有热评……

▲新增回复消息推送通知

▲新增帮助与反馈入口

三、下载信息



扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

支持：iPhone/iPad/安卓/Win10 UWP/微信小程序/WP

软媒App下载：https://m.ruanmei.com/