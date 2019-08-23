保时捷Taycan官方内饰图发布：放眼望去全是屏

IT之家8月23日消息 保时捷官方继8月20日放出关于旗下新款车型的预告片之后于近日再度放出拟于9月初亮相的新电动车Taycan的内饰照片，值得注意的是此次保时捷将触控屏设计完美地覆盖到任何一处能用得上触控操作的地方，让新车的整体内饰设计充满了科幻感。

首先，新车仪表盘便采用了一款16.8英寸曲面液晶显示屏，并具备经典、地图、全地图与纯净四种模式；屏幕边缘两侧还具备触控操作区域，左侧为灯光控制，右侧为部分车辆设置按钮。当然仪表盘还是保留了传统的三幅布局，不过从来没有一款保时捷车型能够集成如此多的显示器。

在保时捷Taycan驾驶室的中控台上部为2块10.9英寸液晶显示屏（副驾驶一侧屏幕为选装），两个显示器所使用的操作系统比保时捷目前的信息娱乐系统更简洁，更智能，尽管三层式布局（如下图所示的乘客显示屏）有点类似BMW iDrive系统。中控台下方的8.4英寸触控屏幕，主要负责空调控制、电量查看等。

值得注意的是新车用电控出风口取代了机械式出风口旋钮。与“虚拟气流控制”系统配合使用，驾驶者或乘客可以从气候控制系统中对气流进行诸多设置并独立调节电动百叶窗，而额外的5.9英寸显示器则可以管理汽车后部的气候控制。

预计保时捷全新纯电动车Taycan将于2019年9月4日发布。目前该车已接受预定，消费者意向金达2500美元（约合人民币1.7万元）。