华硕Strix X570-E主板测评：和C8H及X570-F差多少？

2019年5月27日，AMD正式发布Ryzen Zen 2系列CPU，随着IPC的提升，也带来了全新PCIe 4.0，配套的X570芯片组也跟着逐步上市，其中主板大厂华硕在Zen 2发布的第三天于Computex 2019会上随即发布了X570芯片组主板，包括时隔8年后重返AMD芯片组的Formula系列（C8F）、C8H、C8I、Strix猛禽系列X570-E、X570-F、TUF系列电竞主板以及Prime大师系列主板。讨论得比较多的是作为旗舰的C8F、C8H以及X570-E和X570-F这四款主板，其中有个讨论中心在于，性价比超高的X570-E到底比C8H差在哪，亦或是比X570-F好在哪？这次上手的是中高端系列X570-E主板，让我们来看一下它的用料到底值不值。

一、开箱

▲首先正面是Strix标志性RGB灯效败家之眼LOGO映射下的主板正面，下方有芯片组的特性，有写到PCIe 4.0。

▲来到背面，注明这主板的参数，包括HDMI*1，DP*1，AMD平台首次下放到Strix系列的BIOS Flashback键（免开机刷BIOS，救板神器），USB3.2 Gen2*8，首次出现在主板上2.5G网卡接口（NAS福音）以及支持WIFI6的无线网卡。

▲侧面

▲打开盒盖，可以看到左边有一个盒子。

▲拆开后是搭配无线网卡使用的增益天线，设计没变，还是几年前的鲨鱼鳍，好在也不落伍。

▲取出主板，从左往右可以看到零配件有驱动光盘、ROG感谢卡、ROG信仰贴纸、ROG门吊卡、主板说明书、4根SATA3线、可编程LED扩展线、RGB灯带同步线、扎带、NVMe螺丝、定制线打折卡以及首次出现在Strix系列里的温度传感器检测线，意外的是也没有提供SLI桥，看来老黄真的要狠心取消SLI技术了？

▲主板正面亮相，ROG败家之眼LOGO位置很显眼，这几年华硕是把ROG这个品牌效应吃的透透的，知道玩家爱什么。

▲背面因为产品定位并没有采用背板加固设计（不用纠结，C8H也没有）。

▲南桥芯片组上方有玩家国度新款设计的镂空散热孔，隐隐约约看到电竞属性强烈的字符。

▲左上方则是ROG败家之眼LOGO以及Strix的LOGO，均支持Aura神光同步RGB灯效，酷炫~

▲PCIe插口卡扣也加入了金属片，质感看起来更加舒适。

二、拆解

▲让我们拆开所有外壳来看下它的用料吧。

▲拆开中途可以看到Aura灯效匀光板。

▲虽然X570芯片组采用14nm工艺设计，但由于加入了PCIe 4.0等特性，据说TDP达到了15W（后来国外有媒体测出实际为10W左右），但也难挡芯片组高温，所以在目前在售的X570主板里除了技嘉那款售价7999的Aorus Xtreme以外，其他的都标配了一款芯片组散热小风扇。

▲主板采用了16颗电感，但不要认为就是16相供电，其实现在华硕采用了一种新型的Teamed Power Stage供电方案，理论上来说是属于并联倍相供电的改进版，实际供电为6+2相供电（同理C8H也是7+2供电），当然一款主板好不好不是单独看供电，更多的是BIOS，VRM以及温度相配合所决定的。

▲PWM控制器采用和C8H同款ASP1405I作为主控，作为对比X570-F则是采用低一档的ASP1106主控。

▲MOSFET则是采用12颗最高60A输出的高端IR3555和4颗最高输出40A的IR3553，比全部采用IR3555的C8H要低一点，但也比采用SiC639的X570-F要更好。

▲X570-E采用了5K镀金电容，这与X570-F一样，C8H则是用的10K镀金电容。

▲内存PWM控制器则是采用和X570-F同款的RT8125D搭配SiRA14DP的MOSFET，与之对比C8H则采用的ASP1103主控搭配PEA16BA的MOSFET，所以C8H在超内存这款肯定是比X570-E更强的，这个在官网宣传说明上也看得出来（X570-E最高4400Mhz，C8H最高4600+Mhz）。

▲网卡采用沿袭多年的Intel I211-AT芯片，用了这么久，性能都知道个大概了，不再赘述。

▲新加入的WIFI6无线网卡就厉害了，支持最新的802.11ax网络协议，最高支持2400Mhz的速率（取决于你的网络），所以说好的产品和品牌让你买就很放心，他不会管你用不用，但他绝对会给你。

▲主板还采用了C8H同款瑞昱RTL8125的2.5G网卡，为主板带来了最大传输率可达2.5Gbps的局域网传输速度，2.5G网口的出现为2.5G的NAS快速读取提供了更好的体验，这个是X570-F缺失的。

▲BIOS存储ROM华硕全系采用了256Mb也就是32MB的容量，避免了前段时间微星在X470主板上采用的16MB容量不足造成新BIOS没有图形界面，只有简单的文字界面所带来的的尴尬。

▲左为更新后因容量不足而牺牲图形界面的BIOS，右为更新前。

▲拆解的最后，X570南桥芯片组亮个相。

测试硬件配置：

CPU：Ryzen 2600X

散热：乔思伯光影240一体式水冷

主板：华硕Strix X570-E

显卡：VEGA64

内存：幻光戟3200MhzC14 8G*2

SSD：三星970 EVO 250G

电源：金牌全模组750W

三、上机

▲装上CPU。

▲插上8+4Pin的CPU供电线。

▲装上乔思伯光影240水冷一体式散热。

▲取下NVMe散热片装甲后记得撕下背面的保护膜再装SSD嗷。

开机！



▲开机后可以看到灯效是相当的酷炫。

四、测试

▲既然这次内存频率大有提升，那当然先来测试内存了，由于2系最高拉到3600Mhz，所以我直接从D.O.C.P里选取3600的配置文件，虽然时序还有调教的空间，但也可以看到与之前的3200Mhz已经拉开了明显的距离，如果换成3系CPU的话，我相信不管是成绩还是时序都会有更多的提升。

▲Ryzen专属PBO在+200Mhz的设置下日常稳定4.075Ghz。

▲CB20跑分2663pts。

▲重启进入BIOS手动将CPU超频到了4.2G，开启LEVEL4防掉压，此时电压1.416v。

▲此时CB20的分也随之提升到了2907pts。

五、配套软件

其实ROG为什么贵？有一部分是配套的软件的确能给玩家更好的游戏体验，下面我简单介绍几个。

▲首先是主打的GameFirst软件，可以根据你的需求选择游戏优先、电影流媒体优先或者数据共享优先等模式来优化你的网络。

▲甚至如果你有配套的华硕路由器它还可以从路由器底层开始优化你的网络，一键开启Game First模式，让你游戏网络优先级更高，延迟更低。

▲然后是RamCache软件，顾名思义，利用内存的超快读取性能分割出部分内存（推荐2G）给你的机械硬盘加速，原理类似于Intel的傲腾闪存，但这完全是免费的，也是免接口的。

▲这是开启RamCache加速之前的机械硬盘读写速度。

▲这是开启RamCache内存加速以后，可以看到在读写方面有了质的提升，实测下来你就知道，在游戏读图这块是真的快了不少。

▲接着是Aura同步灯效，可以同步你的主板、内存条、散热器、机箱或者5v、12v（取决于你的主板）灯带，光效也有很多种，可以在图里自己选择，我就不演示了。

▲声波雷达，华硕电竞主板特色软件，可以在FPS游戏中为敌人的方位提供可视化的指示，方便你优先发现敌人。

▲附上GIF演示图，可以看到在有敌人跑过或者枪声的时候，声波雷达箭头会第一时间给你指出方位，实乃射击游戏硬件外挂，吃鸡利器！

▲附上一个与C8H及X570-F的对比，大家可以理解得更清晰一点。

总结

总的来说X570-E在相对C8H阉割不是特别多且加入Wi-Fi6以及2.5G网卡的情况下，主控也使用了C8H同款，相对X570-F来说的确是更加强悍的多，X570-F更倾向于注重ROG品牌价值的玩家，X570-E则倾向于对超频和无线网络有些追求的玩家，而C8H及更旗舰的C8F则针对的是更加追求极致的玩家。

推荐配置

如果真的喜欢ROG系列或者信仰，我个人的推荐是：

3600-3600X上X570-F

3700X-3800X上X570-E

3900X-3950X上C8H，分体水冷上C8F

最后再说一句：真有你的啊ROG，学会了老黄的精髓，知道用精湛的刀法阉割不同的品牌和用料来收割更多的信仰粉。