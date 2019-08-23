Bose Portable便携音箱登场，派对音乐党的钱包又要被榨干了

最近两年Bose一直很执着于户外便携式无线音箱，比如之前的SoundLink Revolve以及SoundLink Micro系列，而这类便携音响对于户外派对爱好者们确实有着相当的吸引力。最近Bose针对这一产品线再次做出更新，推出了Bose Portable Home Speaker便携式无线音箱。

Bose Portable使用了类似SoundLink Revolve的柱形设计，7.5英寸*φ4英寸的体型看起来似乎要比SoundLink Revolve+还要稍大一些，不过Bose Portable的体重被控制在了2.3磅，配合便携式提手的设计，室内、户外进行移动自然是没什么压力。同时它还拥有IPX4防水等级，可以抵御雨水以及生活用水的泼溅，再加上12小时的续航能力，完全符合户外以及派对便携音响的定位。

Bose Portable内置有一枚主发声单元，以及一个可以让声音360°散开的全方向声音反射器，设计思路与SoundLink Revolve相当，这也就意味着无论你与Bose Portable Home Speaker处于任何一种相对位置，都能获取到最理想的声音表现。

除了优秀的声音扩散设计外，Bose Portable还同时内置Alexa以及Googla Assistant两个一线智能语音助手，当然Bose Portable同时支持AirPlay 2，所以用它来唤醒Siri也没有任何压力。当然Bose Portable也支持与同款或是SoundLink Revolve以及SoundLink Micro等产品联手组成立体声，但这一功能的OTA升级大概要等到明年才会推送。

虽然立体声功能要到明年才会配置，但你在今年9月份就能买到Bose Portable，这款新无线音箱的售价为349美元（约合人民币2473元），派对党们准备好更新自己的音箱装备了吗？