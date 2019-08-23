GPS导航用多了，我们真的会变傻吗？

人类大脑中隐藏着无数秘密，有些器官甚至拥有非常神奇的功能，比如位于大脑深处的海马体。这是一种海马状结构的器官，功能类似于在人体内安装了全球定位系统（GPS）。

海马体能帮助我们确认当前所处位置。如果我们以前去过某个地方，它还能帮助我们确定下一步行动方向。在绘制地图和GPS出现之前，海马体已经进化出独特功能来帮助我们在现实世界中导航。现在，许多人怀疑，我们正在破坏这个器官。

今年6月，《华盛顿邮报》发表了名为《抛弃GPS，它会毁掉你的大脑》的热门文章。文章中称：“目前尚不清楚的是，每天长时间使用GPS对海马体功能的影响。”也就是说，我们不确定GPS是否会损害人类大脑。但是有些间接的证据显示，的确有这种可能。

通常来说，当我们不使用大脑特定功能时，作为其基础的神经连接就会萎缩。科学家们发现，当我们被带到某个目的地时，与我们使用GPS导航相比，海马体的活动减少了。有研究发现，当人们非常努力地调动他们的海马体时，他们可能会从中受益。

研究发现，伦敦出租车司机的海马体比常人要大，因为他们必须记住城市杂乱无章的街道，而海马体的大小似乎与他们多年的驾驶经验有关。大概是因为司机忙于使用海马体记忆路线，促使海马体膨胀。

相反的情况也有可能发生：我们对海马体(我们都有两个)的使用越少，它们就萎缩得越厉害。随着年龄的增长，海马体功能退化可能会导致认知能力下降和老年痴呆症。

为了研究GPS如何重塑我们的大脑并扰乱我们的内在方向感，记者采访了伦敦大学学院研究大脑导航的神经学家凯特·杰弗里(Kate Jeffery)。她指出，还有很多研究人员不知道大脑是如何导航世界的，更不用说技术如何干预它。而且，她怀疑某些形式的技术甚至可能增强我们大脑的思考能力。

GPS不会毁掉人类大脑

问：我经常看到头条新闻说，科技正在破坏我们大脑独立思考的能力，你对GPS的使用有什么看法？

杰弗里：每当一项新技术出现时，每个人都会预言其标志着人类末日的到来。但我的感觉是，人类的大脑似乎喜欢忙碌，虽然没有大量的数据支持这一点。你给人们提供了新技术，它的确使事情变得更简单，但它也打开了其他游戏通道。

现在，人们可能不会花那么多时间浏览现实世界，但他们会花更多时间浏览在线世界或虚拟世界。我的感觉是，他们的海马体可能还在忙着做同样的事情。老实说，如果发现GPS导致海马体萎缩，我会感到非常惊讶。

问：有没有简单的方法来解释海马体在导航方面的整体功能？

杰弗里：这里想法是，当你储存记忆时，你实际上是把不同的记忆片段储存在大脑皮层的不同部位。所以记忆的空间部分可能在海马体中，但记得谁在那里的部分可能在其他部分。所以海马体会跟踪所有这些东西的位置，这有点儿像过去你需要从图书馆借书时的卡片索引，海马体可能有点儿像这样的功能。

问：假设我要去某个地方，比如我打算骑自行车去市中心的某家商店，大脑能为我做什么？

杰弗里：我认为我们还没有完全了解这里面的机制。我们还没有真正回答的一个大问题是，很多人对此有自己的看法，但我们并不真正知道目的地存储在哪里。所以当你想“我要去最近的面包店”或类似的事情时，你不需要搜索你一生中遇到的所有面包店。

主观地说，感觉就像是你从现在开始，在创造一个不断扩大的圈子。你去了第一家面包店，然后去了第二家。我们真的不知道这是如何发生的，你的大脑是如何进行搜索的，但它可能涉及海马体，可能也涉及到前额叶皮层。后者也是大脑的一部分，做了很多组织和整合不同域名之类的工作。这可能是该领域接下来要做的一件大事，即确定如何找到实现目标的方法。

问：你认为科技会取代大脑在导航过程中发挥作用的器官吗？

杰弗里：GPS可能已经取代了海马体正常功能的一小部分。举个例子，当你想到面包店的时候，以前你可能会坐在那里认真思考你所知道的、附近的所有店面，你可能会拿起手机查看附近的面包店。但是所有其他的事情，比如让你自己走到门口，然后走到楼下，诸如此类的事情，仅仅是找到你的方向，仍然和往常一样使用海马体。

我认为GPS正在取代海马体的部分功能，但这很可能是非常小的量。所以，正如我之前提到的，我认为我们不太可能看到新技术导致海马体萎缩的现象。GPS可能意味着我们在旅行时不太可能在脑海中查阅地图，但我认为这只是我们每天工作中相对较小的一部分，所以我非常怀疑它是否会对我们的海马结构或体积或其他任何东西产生影响。

问：我觉得很神奇的是，有些简单的事情，比如骑自行车去市中心的商店，却会在大脑中产生如此未知的复杂性。

杰弗里：是的，我想那里的确有吸引人的东西，而且这也是吸引我进入这个领域的原因。如果你看纸质地图，很明显这是一张地图，地图上的地点和现实世界中的地方是一一对应的。而在大脑中，它所绘制的地图完全不同。在大脑中，某个地方和现实世界没有这种对应关系，但它最终执行相同的功能。它会告诉你，如果你面向北方，那么西方在你的左边，东方在你的右边。它比我们习惯思考的地图要抽象得多。

在VR中导航会增强我们的思维

问：科技有没有可能提高我们的认知能力？

杰弗里：我最近一直在想的一件事是，如果我们把虚拟现实（VR）从三维变成四维会发生什么？这会打开我们大脑的这扇门，让我们有全新的能力去理解四维空间吗？我的意思是，我们习惯的三维空间有特定的性质。你可以在不同的维度上移动。例如，你可以向前和向后移动，但这并不会改变你在左右空间中的位置。这是三个正交维，意味着你可以在不影响你在另一个位置的情况下移动。

四维空间就是这样，只是还有一个维度。这是额外的维度，也是一种想象的维度。你可以想象沿着这个维度移动而不改变你在普通三维空间的XYZ坐标位置。你可以把它想象成一个热和冷的维度或者一个红和绿的维度亦或者类似的东西。它会带你走一条不同的路。很难想象，但在数学上，你可以很好地描述它。

问：你能在VR中向人们展示这种四维空间吗？

杰弗里：理论上可以。我不知道是否有人尝试过，但理论上可行。所以我一直在思考如何设计一个四维的虚拟现实空间。

问：当你在VR中，四维空间会是什么样子呢？

杰弗里：在四维虚拟现实中，你可能会使用操纵杆左右移动或上下移动，假设你的另一只手也有操纵杆来帮你通过这个四维空间，你可以同时使用它们，这样你就可以上下移动、左右移动、前后移动、冷热移动。

同样的几何规则也适用，所以你可以组合移动。就像你可以在三维空间中斜向移动一样，这就像是向前和横向移动的结合。你也可以“对角”移动(在四维空间中)，其中一个维度在冷热维中，这就把你带到这个有点儿三维现实的空间和另一个维度。真的很难描述，我们只是不知道大脑中的地图会做什么。

问：这种体验会激活大脑中的四维思维吗？

杰弗里：我也不太清楚。但是作为成年人，我们从来没有这种能力，但如果孩子们接触到四维虚拟现实，也许他们会有四维思维能力，就像我们有能力思考三维问题那样。不过，神经回路的局限性或许意味着我们永远也做不到四维思维。所以我不知道答案。但我认为整个技术问题中最有趣的一个问题就是，你能做到吗？

问：从第四维度思考有什么好处？

杰弗里：我认为这可能很有用。举个例子，想想世界历史。我们倾向于用片段来思考历史：17世纪发生了什么？18世纪发生了什么？如果你有四维思维，你就可以访问地球上任何地方在任何时段的历史。假设你给学校想学习历史的孩子四维虚拟现实，他们就可以漫步在这个四维空间，并在任何时段的任何大陆漫游，也许这能够帮助他们更好地理解人类历史是如何进化的。不仅是历史，还有其他方面的用途。如果你有另一个维度，一切皆有可能。