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卡西欧发布新款PRO TREK Smart手表，总算带上心率测试功能了

2019-8-23 11:57:11来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

心率测试功能，对现在很多智能手表来说都不算什么事，但对前两年刚刚出了智能手表的卡西欧而言，可能就是件“大事”了。近日，日本卡西欧就宣布将于9月发布一款配备心率测试功能的户外腕式智能手表——PRO TREK Smart WSD-F21HR。

据了解，卡西欧这款全新的PRO TREK Smart WSD-F21HR智能手表，仍然使用了谷歌Wear OS作为其操作系统，并通过蓝牙连接与智能手机配合使用。除了耐用的硬件外，卡西欧还为其提供了独特的应用程序，可以在各种户外活动中实时显示测量数据，如徒步旅行，骑自行车，滑雪，划桨等户外场景。

卡西欧PRO TREK Smart WSD-F21HR智能手表这次最大的改进就是安装了新的心率测试功能，有了该功能，就能进行步数管理和课程确认，并且在类似越野跑这样的活动中更容易使用。使用者可以选择应用程序“活动”的运行和跟踪运行菜单中显示的数据，手表上最多可预设4种模式。

此外，这款手表仍然具有GPS功能，在离线时最多可以保存5个彩色地图并显示。而心率测试并不需要人工启动，当加速度计检测到使用者移动时，它就会自动切换到心率测试屏幕，而且心率的信息会显示在五个心率区域中，使我们更容易清晰的看到相应的数据。

续航方面，卡西欧PRO TREK Smart WSD-F21HR智能手表在不使用GPS的情况下电池约可使用1.5天（彩色显示），如果只使用手表和传感器大约为一个月，充电约为2.5小时充满。其他功能跟前代产品区别不大，比如蓝牙、WiFi功能、防水功能，显示屏为1.32英寸彩色TFT LCD+单色LCD，并采用电容式触控面板。至于价格，目前售价为56000日元，约合人民币3725元，对卡西欧手表热衷的朋友，这款有了心率功能的手表你们还满意吗？

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关键词：卡西欧手表

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