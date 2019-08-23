vivo高管谈iQOO Pro：先有“机”后有蛋，推进5G发展

昨日，vivo在北京召开发布会，推出旗下iQOO Pro手机，这是iQOO旗下的第三款手机，也是国内第四款正式上市的5G手机产品。 3798元起的价格引起大量用户关注——在它之前，价格最低的5G手机也要4999元起。

vivo通信研究院总经理秦飞

iQOO产品线总经理曾昆鹏

发布会后，iQOO产品线总经理曾昆鹏和vivo通信研究院总经理秦飞与新浪数码等媒体交谈，解答了一些在发布会上未提到的问题。

先有机后有蛋 推进中国5G发展

iQOO Pro是一款全能性手机，新浪数码对它的评价的“水桶机（即没有明显短板）又加上了5G”，而3798元的价格则不到一天前发布的三星Note10+价格一半。虽然这是两款不同定位的产品，但均属安卓阵营顶配旗舰，并且都是目前数量稀少的5G手机，难免不被放在一起比较。

“性价比”也成了最多被提及的字眼，当问及出于什么样的考虑制定这个价格的时候，曾昆鹏称，首先可以确定的是，大家对价格满意，“我们第一时间想把5G带给大家，做到既稳定又成熟，而且大家都能够买到”是最初目的。性价比其实不是vivo做产品的目的或宣传口号，曾昆鹏认为vivo只想提供好的产品，满足用户的全方位需求。这是自始至终牵引他们做产品方向。

秦飞则补充说，5G初期推广还不太成熟的阶段，推广非常重要。3798元这个价格就是为了让用户尽快地用起来。用起来了，各种应用才会出来，各种应用出来以后才会带来5G市场的良性循环。这是作为手机厂商推进中国5G产业发展成熟的方式。

在秦飞个人的朋友圈中，他将这种循环形象地形容为：先有机，后有蛋。只有大家都用上了5G手机，才能谈后续产业发展。vivo作为头部的手机公司（出货量排中国市场前三），有义务和担当把5G尽快推广起来。

关于产品NSA与SA并不矛盾

iQOO Pro采用高通的X50 5G芯片，支持的NSA 5G组网（非独立）方式。也正是因此，很多人认为这不是“真5G”，或者NSA相比SA（独立组网）方式落后。

之前vivo官方也解释过此问题，关于速率的问题，NSA因为是4G+5G一起工作的，在目前状态下，中国还没有SA组网，NSA理论速率要稍高一点，因为是4G+5G网络方式，多了20兆的4G和100兆带宽的5G一起工作。

而SA，虽然理论方式先进，但是纯粹只有5G这一个方式进入5G的核心网，它是实现在4G和5G之间切换，二者的差异没有那么大。更重要的现阶段中国还没有SA组网。

行业人士普遍认为，2021年或更久之后，才会有SA网络出现。目前所谓的“SA网络来了NSA手机就没法用了“则纯属谣言。

5G刚来也没放弃4G

在现场，有媒体问到，在5G到来之后，vivo是否还会单独研发4G的产品。

曾昆鹏的答复是：看用户需求。

他的考虑是从实际出发的，目前5G网络尚未布局完成，4G也并不会一夜之间就作废，而是有一个过渡期的。即便是昨天发布的iQOO Pro也有两个版本，4G、5G的版本。

至于以后是不是单独研发4G的产品，看用户需求，如果用户存在比较大的需求当然做。如果5G的进程非常快，大家更加地积极地拥抱5G，vivo当然也会把力量投入在5G的产品上，一切是以用户为导向的。

具体的周期则看市场和用户喜好，以iQOO节奏为例，今年3月发布iQOO的第一代，8月22日发布iQOO Pro。厂商结合着实际的市场表现看明年的变化，而不是闭门造车完全按自己的想法来。但万变不离其宗还是用户，用户需求导向才能决定产品周期。