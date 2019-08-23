新专利揭示Apple Watch的5G毫米波和WiFi方向

智能手机制造商在过去一年中一直在努力将5G毫米波天线压缩进更小、更轻薄的设备中。而苹果公司已经开始研究具有毫米波硬件的Apple Watch的未来版本，据说它能够支持5G蜂窝网络或被称为802.11ad的WiFi的快速变体。

苹果的毫米波手表计划在今天早些时候提交的一份专利申请中公布（通过Patently Apple），表明该公司准备发起向5G最新小型化和工程标准的挑战。虽然苹果可以使用类似于4G的非毫米波天线轻松添加中国，欧洲或韩国网络兼容的5G支持，但它依然没放弃在Apple Watch中支持毫米波和原本无线电频率的希望。

简单来说，该专利设想可以在手表的侧壁内或屏幕下方安装单独的毫米波和非毫米波天线，通过定向和波束成形技术以及多天线的组合，无线电信号将指向上方和外部而不是指向用户的手腕，使得手表能够实现比以前更快的数据传输。

有趣的是，苹果并没有将毫米波硬件的使用限制在5G。该专利申请特别考虑支持基于毫米波的802.11ad标准，该标准目前被其他公司用于为VR头戴设备提供高带宽数据，同样也用于诸如未来蓝牙之类的其他通信协议。

此外，相同的天线硬件可以用于雷达，使得Apple Watch可以借助信号反射来确定其外部物体的范围：包括自己、他人、动物、家具、墙壁和附近的障碍物。

与往常一样，专利申请无法保证在什么时候推出新产品，但苹果一直积极为手表开发这些技术的事实，应该能让那些担心Apple Watch只停留于4G技术的果粉们放心了。