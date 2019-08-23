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特斯拉欧洲超级工厂最终选址可能是德国西北部

2019-8-23 13:29:49来源：TechWeb作者：辣椒客责编：沧海评论：

【TechWeb】8月23日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉去年就已宣布，将在欧洲建一座超级工厂，用于生产电动汽车和电池，计划在今年年底公布选址，从目前的情况来看，这一超级工厂很可能建在德国的西北部。

▲特斯拉弗里蒙特组装工厂

特斯拉欧洲超级工厂有可能建在德国西北部，是外媒援引当地政府方面人士透露的消息报道的，他们透露特斯拉对德国西北部下萨克森州的几处地点有兴趣。

下萨克森州方面的人士透露，当地政府官员已陪同特斯拉高管到访了几处潜在的选址地点，特斯拉对埃姆登和埃姆斯兰这两地非常有兴趣。

外媒在报道中还特别提到了埃姆登，埃姆登有德国重要的港口城市，是德国也是欧洲重要的汽车进出港，特斯拉欧洲总部目前也在埃姆登。

不过，下萨克森州方面的人士表示，特斯拉欧洲的超级工厂可能只会用于生产电动汽车，并不是之前所计划的同时生产电动汽车和电动汽车所需要的电池。

作为新兴的汽车厂商，特斯拉在电动汽车方面虽然成就显著，但在产能方面却时常陷入困境，Model 3在量产之后近一年的时间里，产能一直不甚理想，5000辆的周产量目标更是两度推迟，在去年二季度末才压哨达到。Model S和Model X的产量，在今年也有明显下滑。

而除了Model 3、Model S和Model X这三款电动汽车，特斯拉还有跨界运动型多用途电动汽车Model Y、电动卡车Semi需要量产。2017年推出的电动卡车原计划是在2019年开始生产，但特斯拉CEO马斯克后来表示在2020年开始生产。今年3月份发布的Model Y，是预计在明年开始量产。

虽然特斯拉电动汽车的产量和交付量在逐年增加，去年均超过了20万辆，但与百万辆甚至千万辆的传统汽车厂商相比，还是有不小的差距，产能方面的不足，在一定程度上也限制了特斯拉的快速发展，给竞争对手留下了机会。

特斯拉电动汽车产能偏低，主要还是因为工厂太少、规模有限，目前仅在加州弗里蒙特有一座整车组装工厂，这一工厂要同时生产Model 3、Model S等多款电动汽车，压力可想而知。

当然，特斯拉也深知他们在产能方面存在不足，也计划建设更多的超级工厂，在去年6月份的股东大会上，马斯克就透露他们计划在全球建设10到12座超级工厂，当时就确定在上海和欧洲会建一座。特斯拉在上海的超级工厂，在今年1月份就已开工，目前进展顺利，预计年底就能开始生产Model 3。

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关键词：特斯拉

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