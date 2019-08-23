iFixit拆解三星Galaxy Note 10+ 5G版：大量采用高通芯片产品

IT之家8月23日消息 三星本月正式发布了三星Galaxy Note 10系列手机，国外知名拆解媒体iFixit对三星Galaxy Note 10+ 5G手机进行拆解，拆解发现，三星Galaxy Note 10+ 5G版主板大量使用了高通芯片，iFixit最终给三星Galaxy Note 10+ 5G版给出易修度3分的评分。

首先，iFixit对三星Galaxy Note 10+ 5G版做了一个X光，从左到右分别是三星Galaxy Note 9、三星Galaxy Note 10+、三星Galaxy Note 10+ 5G。透过X光我们看到，三星Galaxy Note 10+ 5G版电池相比于上一代更大。

拆下后盖的过程相对比较容易，取下S Pen，然后用热风枪加热边缘就能顺利拿下手机的后盖。







打开后盖后，卸下螺丝就能取下主板的保护片、NFC项圈。

三星Galaxy Note 10+ 5G版使用的电池是由LG提供的，电池容量为4300mAh，相关配件在中国生产，越南完成组装。

三星Note 10+ 5G版核心主板为由手机上部，为了节省机身空间，三星采用了3D堆叠主板。

三星Note 10+ 5G版的后置四摄镜头传感器被集中在一起，另外，前置摄像头也很容易取出，其中，红框内是1600万像素广角镜头（123°）；橙框是1200万像素广角镜头，带有F/1.5和F/2.4双光圈切换；黄框是1200万像素长焦镜头；绿框是深度信息镜头和传感器；蓝框是前置1000万像素镜头。

三星Note 10+ 5G版采用了高通的毫米波天线，这一模组被外挂在主板上，通过一根排线连接。其型号为高通QTM052，毫米波是指频率为24GHz~100GHz之间的无线电波，可以提供超高带宽，但是传输距离较短。





三星使用的这种堆叠式主板虽然能有效的利用空间，但是难免会有散热问题。两部分主板拆开后可以看到大量的高通芯片产品。

红框内是三星12GB LPDDR4X内存，内存下面是高通骁龙855 SoC；橙框内是三星256GB eUFS 3.0闪存；黄框内是高通X50 5G基带；绿框内是恩智浦80T17 NFC控制器；淡蓝色的是安森美NCP59744稳压器；深蓝色的是凌云逻辑CS35L40音频放大器；粉色则是美信MAX77705C 电源管理集成电路。









另一面，红框内是安华高AFEM-9106；橙框内是Skyworks 78160前端模组；黄框是高通SDR8150（看上去是RF收发器）；绿框内是影拓 W9020；淡蓝色的是IDT R9320S 1918DS SL-3YA 244106；深蓝色的是高通ET5100包络跟踪器；粉色的是Skyworks 77365功率放大器。

主板上，红框内是1RH KM9515099 J05 3XAR27；橙框内是高通QDM3870 LTE RF FEM；黄框内是Skyworks 13716-11前端模组；绿框内是高通WCD9341音频编解码器；淡蓝内是用于X50调制解调器的PMIC高通PMX50 ；深蓝色是高通PM8150, PM8150C和PM8005；粉色的则是S2D0S05 608B58。

这里我们看到，三星Note 10+ 5G版采用了大量的高通产品，其中美国厂商生产的芯片也有非常大一部分。不过，相比于华为巴龙5000 5G基带，高通的5G基带产品并没有配备独立的缓冲内存。

三星Galaxy Note 10+ 5G版的USB-C接口固化在主板上。另外在主板的另外一侧还有一个毫米波天线模组。

扬声器则贴在屏幕后部。





方形的震动马达位于手机的角落。





新的大块金属散热片，垫在主板下面辅助散热，5G、反向无线充电等技术的发热不可小觑。

屏幕模组，6.8寸三星自家的AMOLED屏，目前最大、最亮、颜色最准的屏幕。

新版的S Pen拆解也非常容易，红框内芯片暂时不知道具体型号，很可能是6轴传感器；橙框内则是Dialog DA14585蓝牙5 SoC；黄框内是尼吉康2.4v SLB锂电池。









iFixit给这三星Galaxy Note 10+ 5G版给出3分的评分，iFixit认为该手机内部统一使用了一种螺丝。许多部件是模块化的，可以独立进行更换，但没有3.5mm接口。但每次拆解都要从脆弱的玻璃后盖入手；电池更难以被更换；屏幕维修将需要拆下全部的部件，或者可能要更换掉一半的手机元件。