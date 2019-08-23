三星PK苹果：垂直整合与外包的较量

客观地说，苹果和三星相互没有好感。从2010年开始，它们就成为全球范围内的竞争对手。当年，三星（当时还是苹果供应商）发布了一款与iPhone非常相似的Galaxy手机，时任苹果CEO的史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）大怒，开始指责三星；三星也针锋相对，毫不妥协。

三星尝试整合苹果商业模式中的一些元素是合乎情理的，尤其是在苹果2011年超越埃克森美孚成为全球市值最高的公司后。询问两家公司中的任一家，得到的答案都将是未来彼此之间的竞争会更激烈。

三星和苹果之间爆发了几乎史无前例的法律大战，战火蔓延至四个大陆，涉及数十亿美元赔偿金额。双方咄咄逼人、政治竞选式的广告，让人想到了当年福特和雪佛兰之间的广告大战。

从商业模式角度来看，虽然仍然存在尖锐对立，两家公司在不断相互融合和发生变化。三星一直是一家跨国公司，染指更多行业；苹果的崛起则相当迅速，而且业务相对单一。

2014年3月，有人泄露了一份描述三星战略目标的2012年的文档。三星在文档中“赤裸裸”地宣称，“战胜苹果是最优先的目标（所有其他业务必须为这一目标让路）。”这明确表明了两家世界上最大智能手机厂商之间的敌意。在修订各自的商业战略时，苹果和三星都会把对方作为一个需要考虑的因素。

三星：垂直融合和狼群战术

与NEC和索尼等众多其他亚洲厂商相似的是，三星也把运营的重点放在垂直整合和推出大量产品上。三星目前涉足数十个行业，其中包括平板显示面板、传感器、LED照明、电池、游戏系统、相机、电视、家电、手机服务、平板电脑、智能手机，甚至是医疗电子产品。

在瞄上苹果前，三星在1980和1990年代开始与日本科技巨头竞争，而且在许多方面都取得胜利。三星在研发和资本支出方面投入巨资。在中低端市场上，这一策略取得了不错效果，但高端产品仍然是苹果的天下。

三星把垂直整合作为自己的主要竞争优势。虽然苹果每年从其头号竞争对手进口价值数十亿美元的零部件，但三星并不对它感恩戴德。三星并没有什么魔力，在被苹果和三星取代前，诺基亚也具有相似的垂直整合程度。但在一定程度上，三星对产业上游的控制是苹果所不具备的。

2014、2015年利润率的滑坡，迫使三星高管内部进行了一些反思。三星会长李健熙（Lee Kun-hee）发现，公司全球智能手机市场份额由2013年的35%下滑至2015年年初的24%，有媒体报道称，李健熙的公子李在镕（Lee Jae-yong）考虑通过并购和合作度过难关。这将是具有历史意义的转变——意味着放弃自筹资金的研发活动，向外包型创新转型。

苹果：设计、整合和外包

从营销、研发和产品设计方面看，苹果相比三星业务更为单一，但盈利能力也要高得多。苹果在设计和整合方面取得了成功，但风险也不小。包括软件在内的所有苹果产品都可以彼此很好地协作，但与竞争对手产品的协作就没有那么流畅了，这使得客户会不断购买苹果产品，轻易不会考虑对手的产品。苹果近四分之三的营收来自iPhone，使得它对iPhone的依赖程度极高。

苹果通过外包硬件的生产和组装降低研发成本，资本支出与三星相比差别不小。这有助于提升利润率和提振苹果股价，是苹果能实现高速增长的主要原因之一。

苹果从不“敢为天下先”，它总是让其他公司在研发和市场开拓方面投入时间、资金，然后再介入，对相关技术进行精益求精。例如把苹果从破产边缘拉回来的iPod音乐播放器，也是乔布斯回归后苹果推出的第一款爆款产品，时间上就比索尼随身听晚了数年。苹果不满足于推出一款跟风产品，而是与唱片公司合作，开发出一款小巧、唯美的替代品。在智能手机和平板电脑市场上，苹果都采用了相同的策略，这些产品都被认为是苹果的重大创新，但实际上它们均非首先出自苹果之手。

苹果PK三星：无休止的专利大战

苹果和三星之间最糟糕的交流出现在知识产权法庭上。对于苹果来说，诉讼是一种策略。苹果是世界上在法律层面最咄咄逼人的公司之一，但它对三星则格外“照顾”。

两家公司间法律大战的第一回合出现在2011年，当时苹果指控三星侵犯了其智能手机和平板电脑设计。第一起诉讼的时间是2011年4月，到2011年8月，苹果和三星在9个国家和地区相互提起了19起诉讼，到2012年年中，这一数字超过了40，两家公司各自声称对方给自己造成数十亿美元损失。在2012至2015年期间，两家公司在法庭上互有胜负，德国、日本、韩国、美国、法国、意大利、荷兰、英国和澳大利亚法院做出了相互冲突的判决。

让人感到可笑的是，科技的迅速进步远远超过落伍的法律系统。例如，苹果2012年在一起诉讼（涉及三星十多款手机）的一审中胜诉，但上诉和反诉过程一直持续到2014年，几乎所有涉案的三星手机都已停产。出于这一原因，真正的损失不是尚在生产的产品，而是三星、苹果日益高涨的法务费用。

当然，也有尚在生产或销售的产品受到影响。例如，2011年8月，德国一家法院因侵犯苹果用户界面专利在欧盟范围内禁售了三星Galaxy Tab 10.1平板电脑，三星提起上诉，迫使法院把禁售范围缩小到德国。