时评：中国联通和中国电信“一起合建”5G网络的利与弊

昨天（2019年8月22日），在中国电信上半年财报发布会上，中国电信董事长柯瑞文在5G网络“共建共享”方面的积极表态，进一步把下面这个“小道消息”推到了风口浪尖上。

据说，中国联通和中国电信均有强烈意愿“一起合建”5G网络。当然，中国联通和中国电信在对外措辞上，都不约而同地使用了“共建共享”，而不是“一起合建”，看上去更开放一些，也不排斥或针对第三方（中国移动）。据说，中国联通董事长王晓初就此专门与柯瑞文做了深入沟通。

那么，两大运营商“共建5G网络”到底有哪些利弊呢？我们试着细数如下。

“利”

第一，由于历史原因，中国联通和中国电信分别在北方和南方拥有相对的网络和客户优势，两家一起建设5G网络，可以分别发挥各自的地域优势和客户优势，可大大降低网络建设成本和后续的市场推广成本。要知道，5G网络建设的烧钱速度与4G相比，亦可“媲美”5G网速之于4G，那是相当地大、大、大……

第二，基于上述原因，将可以大大改善当前“一股独大”的竞争格局。据三大运营商的财报显示，中国移动无论在营业额还是在净利润上，都大大超过了另外两家竞争对手“之和”，简直是“一骑绝尘去”！5G网络建设又这么烧钱，中国电信和中国联通无论哪一家单独跟中国移动“硬刚”，都是鸡蛋碰石头，多少个鸡蛋都没用！两家联合搞，还有一线扯平的机会。如果两家联合搞5G网络建设，中国移动可能不敢过于“托大”，也不大会盲目利用投资优势碾压对手。双方也许还有一次博弈的机会……

第三，基于上述分析，国内运营商之间的竞争有可能产生良性循环——双方实力相差不大，才可能产生相对公平有效的竞争。目前，在最终消费者市场，三大运营商基本上都没什么油水可捞了，现在拼的就是谁能“硬刚”得过谁——价格战，这其实是全民资源的内耗，最终必将伤害消费者的根本利益。但如果双方实力相当，打价格战就毫无必要了——“杀敌一千，自损八百”就没必要了嘛。那就可以坐下来好好谈，大家都收手，平分秋色。这样，双方就都能保住“不再亏钱赚吆喝”这个底线了。同时，在政企客户方面的竞争力，中国电信和中国联通并不比中国移动差，甚至在某些行业和省份还有过之而无不及，这个方面也能形成良性竞争局面。

“弊”

第一，据公开信息显示，虽然两家积极共建共享5G网络——目前说是“部分，不是全部”，但也可能是“大部分”，但经营方面还是分开的。那么，如何分钱？钱的事，都不是小事。更何况，两家都是上市公司，就更要谨慎处理了。这大概是摆在两家面前最核心的难题吧。

第二，两家这么“合伙”搞下去，会不会合并呢？关于“电联合并”（电信和联通合并）的传闻，从王晓初上任中国联通董事长以来，就从未停止过。那么，这样的深入合作，是否会促进两家合并的节奏呢？据业内人士分析，这么搞的话，“反而让两家合并的概率降低了”。为什么？如果两家分别单独投资5G网络建设，肯定都会“死得很快”，如果还想活下去，就只能尽快合并了。反之，两家联合投资的话，大大降低了投资压力，财务状况也会有所改善，两家反而可能都会“单独活得更久”，那么，合并的根本原因就不复存在了，合并的概率也大大降低。不知道这到底算利还是弊呢？仁者见仁，智者见智吧。

第三，会不会形成两大寡头合伙压榨用户的局面？不得不说，有这种可能。但纵观其他行业，似乎并没有那么可怕。以腾讯和阿里这两大寡头在移动支付领域的竞争为例，目前看来，两者已经形成良性竞争，总体来说，对整个产业和用户都是积极面大于消极面，这也是三大运营商可以参考的地方。反面的例子是互联网搜索行业，百 度“一股独大”的局面，严重损害了搜索行业的健康和广大用户的利益——看看百 度的搜索结果有多不靠谱就知道了。我们相信，这个局面不会维持太久——物极必反嘛。如果放任中国移动“一骑绝尘”的话，亦然。所以，这个到底算利还是弊，尚未可知。

无论如何，通信行业有点新气象和新变化，总是值得我们积极面对的。希望这个行业逐渐进入健康、有效、积极的良性竞争循环，最终为广大用户带来实惠和福利，才不枉我们在这个变革时代的责任和担当。