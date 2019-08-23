是什么让人越来越不想换新手机：价格太高，坐等5G

当智能手机制造商们还在努力地让新产品铺满一年各个销售旺季的时候，他们的用户正在将手机更换周期延长至将近三年，而不是每年升级一次。

这是来自Strategy Analytics调查研究的结果，这证实了苹果和其他智能手机厂商关于升级放缓的传闻，主要的原因似乎是价格上涨和5G时代的到来。

据该研究公司的高级副总裁David Kerr称，消费者认为，目前旗舰设备产品的重大创新太少，降低了频繁升级的需求。与此同时，我们看到智能手机价格普遍上涨至1000美元以上，技术创新含量和价格上涨的速度在消费者眼中是不平衡的。另外，5G手机的价格将成为一个关键障碍，尽管有四分之一的人认为5G是下一代智能手机的重中之重。

由于这些问题，老用户越来越多地将智能手机升级周期放缓到三年或更长时间。Strategy Analytics指出它采用了美国具有代表性的抽样，调查对象包括2,500名年龄在18到64岁之间的智能手机用户，而高级用户——花不少于1000美元购买手机的人，占调查数量的7%。调查结果显示，大部分人不再热衷于一年换一部新手机，以iPhone为例，人们普遍使用了18个月以上，而以更新迭代速度著称的三星手机，在人们手里也都超过16.5个月。

调查还显示，智能手机消费的两个关键群体，女性和GenZ（18-24岁的用户），非常重视相机功能和质量，这是苹果和三星在过去几年积极创新的领域。在软件方面，Gen Z和Gen Y（25-39岁的用户）则越来越多地寻求管理和减少设备使用时间的工具。

此外，有超过三分之一的受调查者认为，手机制造商面临着做出「令人惊叹的创新」挑战。虽然高性能的新5G网络技术可以引发惊喜，但其他创新也很重要。

智能手机市场正面临着4G向5G过渡的阶段，用户们已经懒得再去升级4G手机，而是转向等待5G新手机的大规模上市。动作最快的韩国已经推出了相关的5G移动消费套餐，据称过去几个月对新的5G智能手机和服务的需求出乎意料地强劲。韩国三家运营商仅在69天内就集体达到100万5G客户登记。SK电讯今天宣布，在开始服务不到五个月后，它已单独达成100万5G用户登记。从各方面来看，5G推向消费市场的速度明显要快于4G。

没错，5G设备的销售将面临增长，会大大刺激消费者更换手机的欲望，但是等待5G成熟的观望者更多，美国5G开展的步伐缓慢且地域不平衡，中国的运营商和供应商们正在为大量5G基站做准备，在这场仍需时间的移动革命中，早期5G手机在普通消费者眼里仿佛投身试验的小白鼠，你可能心里也这么想：不着急，再等等。