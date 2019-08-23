深圳5G智慧公交上线一周日记

“是来试试5G的吧？上网连接方法在后门那儿。”

登上巴士前门，懂懂笔记刷完公交卡，开始在车厢内寻找连接5G网络的方法。或许是见惯了前来体验5G的乘客，司机随口告知5G上网使用说明栏的粘贴位置。

这是一辆深圳巴士集团的公交车，我们也从上午九点钟开始了体验5G公交的旅程。

5G公交来了谁会最感兴趣



一周前，深圳巴士集团宣布正在打造5G智慧公交车队，在10路、14路两条公交线上共投入了50辆5G智慧公交车。市民乘坐公交时就能够体验5G上网的“快感”。

消息一出，便在深圳各大论坛、媒体和社交平台上刷屏。不少深圳市民纷纷转载新闻。还有一些用户组队体验，搭乘5G公交线路，希望感受一下号称1.5Gbps的无线上网速度。

5G是真的火，火到什么事情一沾上它就能吸引来无数的眼球。那么，深圳5G公交正式上线后，公众的反应究竟如何？相比过去公交无线热点，这个5G公交究竟和5G是什么关系？对于未来的5G，大众又有怎样的期待呢？

懂懂笔记在深圳福田莲花山公交总站等到了一辆14路公交车。这辆公交车造型与普通公交车无异，只是在前挡风玻璃左上角贴着一张橘黄色贴纸，上面有5G字样，彰显车辆的科技范儿——5G智慧公交。

据深圳多家本地媒体报道，两条5G公交线路的车上，都配备华为5GCPE Pro路由器。是国内首款支持5G全网通的智能路由器。其搭载了华为自研的7nm多模5G芯片巴龙5000，可将5G网络无损转换成无线热点。

司机在交流中随口聊了几句：自从新闻报道了10路、14路两条公交线路上线5G热点后，前来体验5G上网的乘客多了许多，让平时就已经很繁忙的14路车变得有些不堪重负。

这几天，14路车几乎没有了早晚高峰，因为每一趟都是“高峰车”。司机苦笑着表示，“这几天有很多乘客在车门外就问，你这车有没有5G？没有我就等下一趟。”而且，询问较多的主要是一些大妈大爷。

而在从莲花山黄埔雅苑发车的10路公交车上，懂懂笔记见到几位刚结束晨练，准备乘车体验5G上网的新潮大妈大爷。一位上车后坐在前门旁边的大妈就大声问司机，“您这车是不是能上5G，我看新闻说有，这个怎么连上呀？”

与此同时，刚坐在车厢中部的一位大爷闻听后迫不及待掏出书包里的手机，侧耳听着如何连接上网。正在开车的司机表示自己并不清楚如何连接5G网络，让大爷大妈们自行查看广告栏上张贴的连接说明，于是几位大爷大妈瞬间蜂拥聚在车厢中部，开始仔细阅读。

“这几天，都被乘客问烦了，有些上年纪的乘客，还趁着红灯直接把手机放我手里，问我怎么上网……”看着车厢里的喧闹景象，司机师傅苦笑着说了一句，“我又不是搞技术的，怎会知道上5G，真是的……”

在花卉世界站，几位学生模样的年轻人一上车就掏出手机开始搜索5G的上网热点。“早上坐车是已经用过了，所以上车直接连上信号就行。”一位身穿校服的中学生告诉懂懂笔记，他是也是看到新闻后特意和不少同学前来乘车体验。

“我们在班上的Q群还交流这件事情来着，女生觉得能上网就行，是不是5G无所谓。男生还是很好奇下载速度什么的，都是提前做了做功课来体验的。”

在5G面前，无论是头发斑白的大妈大爷还是放暑假的中学生，都化身成了“好奇宝宝”争相尝鲜。而他们最大的乐趣，就是在手机上体验5G带来的变化，那么，这个5G公交的体验究竟如何？

连接、网速不稳定，仍待优化和调试



多家媒体在文章中表示，在5G公交上可以体验到1.5Gbps的上网速度。懂懂笔记根据14路车上的提示说明，尝试搜索SZBUS.5G这个热点。然而即便多次点击WIFI，依旧无法搜索到热点。

为了“增强”信号，懂懂笔记甚至坐到了司机身后，靠近摆放着5G设备的白色小箱子，估算着靠近设备应该能够容易搜索到热点。结果依然如此。

于是，懂懂笔记只好下车，并一连换搭了四辆14路公交车，没想到依旧无法搜索到热点。对此，几位司机师傅均表示并不清楚原因，更不知道应该如何处置，也不知道如何重启设备。

“我去程的时候能够连上网，回来这趟就搜索不到了，很奇怪。”在第四辆车上，一位女乘客纳罕地表示。

交流中，懂懂笔记手机的WIFI列表中突然出现了SZBUS.5G热点，尽管信号有点儿差，但还点击连接后显示成功“牵手”，手机随即弹出了登录页面，但页面完全空白，也无任何提示。大约十秒钟后，热点再次消失。

“你会不会连上旁边那辆14路了，刚才等红灯的时候它刚好就停在后面。”司机听到议论，提示可能是刚才停车时后面跟上来的另一辆巴士。于是，懂懂笔记果断到站下车，换乘了后面跟来的14路车，刚一上车就显示连接上了SZBUS5G热点，登录页面随之弹出。

连线的过程很简单：输入手机号码、获取验证码，点击连接。终于，在换了5辆“智慧公交车”后，终于实现5G上网了。讲真，这个设备的稳定性的确有些令人堪忧。

至于上网速度，通过手机相关软件的测试，显示下载速率为754.63KB/S，上传速度为553.33KB/S，虽然没有到宣传的最高1.5Gbps网速，但浏览网页超快，视频播放流畅。

车上有位年轻乘客，测试下载一个约330MB的应用软件，大概用了不到5分钟“这样的速度不错了，比家里的宽带快一些，可能是5G刚开通不是很稳定吧，我今天上午刚试了一路，下载速度也是一阵快一阵慢。”

从实际的体验来看，目前深圳的5G公交车信号并不稳定，而且很多车上的信号时有时无。这可能与系统刚上线，仍然在不断地调试、改进有关。两趟公交车上的5G信号无论是连接还是网速，都不太令人满意。

那么，对于能够通过5G热点上网的智慧公交车，市民都有什么看法和期盼呢？

认可目前网速担心“虎头蛇尾”



“虽然就是个无线热点上网，但还是挺新鲜的。”

在10路公交车上，有一位正在使用5G热点的年轻乘客告诉懂懂笔记，虽然说是5G智慧公交，但其实也是通过设备将5G网络转换成WIFI，供乘客上网。

这与之前不少城市都曾推行过的公车WIFI的方法类似。只不过之前是3G、4G网络，如今是更快的5G而已，“原本深圳有部分公交车是有无线上网功能的，但不少都坏掉或者停用了。”

这位乘客表示，虽然和网上说的5G高速带宽有不小差距，但已经很知足。“这个5G热点的网速，总比现在很多公车上的那些无线热点快，只要不费手机流量，看新闻、看短视频没问题。最关键的是不花钱呀！”

“我觉得车上的人都连上这个热点，应该也不会卡了，毕竟是5G嘛。”另一位女乘客表示，之前曾用过深圳机场大巴上的无线热点，使用的乘客一旦多起来就会卡，但是5G应该不存在这些问题。

她同时指出，现在10路、14路只是5G网络的测试路线，也许会有更多公交车开始投入使用，但是也可能又不了了之，“你知道的，什么新技术深圳都会最先用到，但我也担心会虎头蛇尾。”她希望如今的5G热点不要再像“无人驾驶公交”那样昙花一现。

一位在金威大厦车站等待14路的男乘客在交流时表示，现在很多人都在期盼5G，如果公车上都能够配备5GWIFI，那么路途上的时间就可以更方便地娱乐、学习和工作了。

“现在肯定还是不会太稳定，未来整个城市的5G要是都联通了，每台公交车应该都能够配上热点了，很期待那一天。”

【结束语】

炎炎夏日，网络与空调并称当代城市人“续命”的两大法宝。有网友打趣说，如今空调公交加上5G网络，乘客在车厢里几乎等同拥有了整个世界。不到终点站坚决不会下车。

而5G作为当今热点话题，正在被越来越多的市民熟知。尽管在公车上的5G网络只是无线热点的“升级”，但却实实在在地给部分乘客提供了便捷快速的网络服务。

从5月份首条公交5G运营线路在广州市黄埔区、广州开发区正式开通，到6月份5G商用公交线468路出现在青岛，再到8月20日河南首辆5G智慧公交车亮相，越来越多的城市正在实现5G公交的覆盖，市民们最希望的，自然是这样的智慧公交越来越多，而不是作秀和虎头蛇尾。

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。