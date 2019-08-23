拼多多欲打造物流信息平台：对标菜鸟，提升交付速度

8月23日消息，据香港《南华早报》报道，总部位于上海的电子商务公司拼多多计划推出一系列物流服务，以确保更快、更有效地向用户交付产品。

拼多多正计划建立自己的物流数据网络，以加快配送速度。这也意味着其正与市场领军企业阿里巴巴和京东展开竞争。

拼多多表示，在人工智能和大数据技术的支持下，新的物流系统将为商家提供路线规划、自动化仓储、包裹分拣和特定系统等服务，以提高新鲜农产品的配送效率。

拼多多战略副总裁David Liu在接受采访时表示:“在我们开始打造自己的物流体系之前，大部分商家都在使用我们竞争对手的系统。所以商家发货和用户收到货物之间的过程对我们来说是一个盲区。”他说，公司曾收到客户对这些快递的投诉。

拼多多的最新举措将直接挑战更成熟的菜鸟网络。菜鸟网络是阿里巴巴于2013年成立的物流部门。

菜鸟由阿里巴巴和一个由中国物流企业组成的联盟共同创建，它不直接雇用司机，而是运营一个物流信息平台，与支持国内国际发货的承包商、仓库运营商以及配送中心网络相连。阿里巴巴天猫和淘宝平台上的订单使用的都是菜鸟网络旗下的电子配送信息系统。

在价格更具竞争力、商品种类更加繁多的基础上，中国电子商务市场的消费者正期待着商家能更快速、可靠地交付产品。

“很明显，我们需要有更好的渠道和更好的举措，让我们的用户在商品交付方面更透明，”David Liu指出。“我们希望利用目前掌握的供需数据投资于物流技术，为我们的用户和合作伙伴提供更多价值。”

今年早些时候，拼多多推出了自己的电子运单，这种电子文件以记录货物的来源、目的地和内容。

可以肯定的是，菜鸟网络仍然遥遥领先。阿里巴巴已经计划在全球开设电子物流中心，而人工智能的应用使得清关中的分类准确率达到了98%以上。除此之外，阿里巴巴还建立快递服务等级制度，投资于送货机器人，拥有覆盖中国200多个城市的按需配送网络。而其在香港国际机场投资15亿美元兴建的物流中心也将于2023年开始运营。

拼多多的David Liu表示，公司并没有效仿规模更大的竞争对手。例如拼多多并没有计划像中国第二大电子商务企业京东那样运营仓库或建立自己的配送团队。

他表示:“中国市场在物流领域有大量过剩产能，可以更好地加以利用。”

David Liu表示，该公司更倾向于“轻资产”的商业模式，专注于帮助商家增进对零售供应链的理解和参与。拼多多目前是中国最大的新鲜农产品在线零售平台。该公司将利用大数据分析，帮助农民确定何时种植某些水果，如何收获、包装和运输新鲜农产品，使其以最小的损耗送达消费者手中。