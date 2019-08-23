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华为徐直军：手机业务没有预期那么差，减少100多亿美元

2019-8-23 16:06:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家8月23日消息 今天华为正式发布了AI处理器Ascend 910（昇腾910），同时推出全场景AI计算框架MindSpore。

在发布会上的采访环节，有外媒问到美国禁令下华为今年对智能手机业务的预期。

华为轮值董事长徐直军表示，任正非之前曾预测智能手机会减少40%销量，但今年的没有他讲的那么坏，现在的状况比当时的预测要好得多。“减少个100多亿美元是有的，仅仅是在终端。”

从全球手机销量来看，2019年上半年华为增长迅速，华为智能手机发货量（含荣耀）达到1.18亿台，同比增长24%。

据华为轮值董事长徐直军介绍，昇腾910有两大亮点：

一，它是当前全球算力最强、训练速度最快的AI芯片：其算力是国际顶尖AI芯片的2倍，相当50个当前最新最强的CPU；其训练速度，也比当前最新最强的芯片提升了50%-100%。

二、与之配套的新一代AI开源计算框架MindSpore如虎添翼：它创新编程范式，AI科学家和工程师更易使用，便于开放式创新；该计算框架可满足终端、边缘计算、云全场景需求，能更好保护数据隐私；可开源，形成广阔应用生态。同时，它与此次发布的AI芯片搭配性能最佳，最大化利用芯片算力。

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关键词：华为手机华为

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