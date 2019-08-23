Gamescom 2019回归套路：Stadia，比播片你就输了

今年的Gamescom虽然TGA跳得很欢脱，但因为毕竟还没到年底，吃瓜群众最爱看的一年一度厨力排名大评选还不能现在就办起来，所以，一切还是要回归套路——播片！由于E3才过去没多久，不是所有人都还有存货可以在Gamescom 2019上用，所以这次游戏展对外人来讲，可以集中精力关心的也就两家，而且是一对新的直接竞争对手：Google和微软。

微软：新游播片常规操作

微软在Gamescom 2019的第一天就把自己该播的都播好了，它先是把一大堆新游戏加入了Xbox Game Pass里，其中名气最大的是《鬼泣5》，然后是《帝国时代：终极版》，《天国：拯救》、《Ape Out》以及《吟游诗篇4：导演剪辑版》。然后，在发布时同步加入XGP的还有《布莱尔女巫》；已经在XGP里的《人类一败涂地》则会免费追加一个新关卡。

然后是比较有份量的公布，《帝国时代2：决定版》会在今年11月14号上线Steam和微软第一方应用商店，相较原来的高清重制版，这个版本改进了AI对手，升级4K画质，加入了4个新文明并做了一些其他方面的改进。鉴于AoE2HD已经有不少人在蒸汽上可能买过，买过的人到时候再买决定版会有折扣。

说到11月14号，还有另一个与帝国时代IP相关的新消息，就是微软打算那天在伦敦办一个叫X019的Xbox粉丝活动，而现在已经有消息指出微软彼时会放出《帝国时代4》的首段实际游戏画面。

此外，微软的播片流里还有《地铁：离乡》的DLC（现已上线），《NBA 2K20》有伊迪斯·艾尔巴友情出演，《战争机器5》的多人对战模式，预定2020春季发布的新作品《罪之帝国》。

针对跨平台微软也是不遗余力，《绝地求生》预定会在10月份更新一次，添加PS4和Xbox One的跨平台对战支持。不过在《堡垒之夜》的巨大影响力下，PUBG还能操作的空间可能已经不大了。

最后微软也没忘记给自己的Xbox One手柄再来两套新配色涂装，反正这玩意有精英大哥罩着，现在就是变着花样换皮可以卖一百年。

播片对微软来说是像吃饭一样轻松的事情，存粮足够只要按照常规节奏放一点料就能博个满堂彩。

Google：听说进了游戏圈要学会播片？

在一顿颇具诱惑力的云游戏未来构想大放送之后，Google很显然要马上面对究竟能在云游戏平台上玩什么的问题。所以这次Gamescom的机会他们想要解决这个问题，虽然对云游戏来说，这个问题可能并不是最急迫的问题……

Google在Gamescom 2019上最重磅的公布是《赛博朋克2077》加入Stadia，并演示了非常短的实际游戏片段，Google表示游戏会在2020年“很快到来”，但我不是很清楚它究竟能否在2020年4月16日和其他平台同步上线，如果不能，那这对Stadia来说也不是优势。

除CD Projekt Red，育碧也为Stadia站了台，表示《神与兽》、《看门狗军团》两个新作也会登陆Stadia。

剩下的游戏就是名气相对不那么大的，例如《Kine》、《兽人必须死3》（这游戏倒是个Stadia独占）、《Windjammers 2》、《超劲爆》以及《超劲爆：意念重启》、《进击的巨人2：最终决战》。

还有些E3就已经宣告登陆Stadia平台的大作，例如《无主之地3》、《真人快打11》和《GRID赛车》，第一批入驻的游戏像《命运2》、《毁灭战士永恒》都已经不用再秀片了。

可以看到，Google的这次发布活动，除了像其他平台方一样播了一通我们都已经见过的游戏的宣传片外，就没什么能让人眼前一亮的新东西。《兽人必须死3》独占值得一提但它不足以和微软索尼的那种第一方3A相抗衡，如果比拼游戏阵容，那Google的存粮不一定是够的。

比播片就输了，Stadia必须突破常规

那么问题来了，如果Stadia不去强调自己云平台的形式，而是回到玩游戏这个本质话题上，只在作品阵容方面去和主机乃至PC平台比拼，本身对Stadia来说就不是件好事情。

在Stadia诞生的那刻，Google强调过云游戏的优势：不用下载安装、不用买高性能主机或游戏PC，只要有块能上网的屏幕，就能随时随地享受超高清画质的3A大作。Stadia尝试兜售的游戏体验，其根基立足于一种没有束缚的自由感之上。

虽然我们会自然地给Stadia提出“它究竟能玩到哪些游戏”的疑问，但人们更关心的仍然是Stadia的要害关节：游戏质量完全依赖于网络连接质量。在现在还有人在YouTube上看Google Stadia发布会直播都能卡顿的情况下，对Stadia能否保证云游戏流畅的怀疑其实并非毫无依据。

所以说，假如我们善意地不去想它在避重就轻的话，Google对于Stadia的市场宣发手段已经开始明显跑偏了。用传统主机厂商的宣传套路来给Stadia打气，恰好是对手们所乐见的，这样它们甚至都不用自己动手，Stadia就主动降格到它们一个水平上，然后被本地游戏的流畅不卡顿体验给轻松击败。

Stadia，换句话说，云游戏现在就想要针对普通玩家进行市场宣发，步子还是跨得大了，尤其是Stadia这种还要二次收费的云游戏平台，不论什么玩家在入驻之前都会谨慎观望它的实际运行效果再决定是否真的要投资。今年年底的正式发布，最好还是只当成一次公开测试，实话说，一年130刀的准入门票其实是挺必要，如果免费开放，太多人挤进来，说不定Stadia负载就爆了，Stadia负载没爆网络运营商那头的带宽也是要告急的。

云游戏今年注定仍然还是要继续打嘴炮，明年5G全面部署了之后，才是一决雌雄的时机。现在就想在传统游戏平台面前挑衅，毫无疑问，比播片那云游戏就真的输了。