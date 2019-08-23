从象屎咖啡到辣椒面膜：起底那些被淘宝拯救的全球小众产业

从安哥拉的卡宾达树皮到缅甸的象屎咖啡，从匈牙利的辣椒面膜到南非的鸵鸟蛋壳……这些可能你都没听过的全球小众宝藏，正在淘宝买手的“加持”下，成为国内消费者的新宠。淘宝数据显示，目前全球购买手的足迹每天都会遍及近百个国家和地区，相当于跑遍半个世界。淘宝全球购小二表示，这些买手以及背后的中国消费力量，目前已经帮助了全球近30个小众产业，让当地人重新看到希望。

河南人二一就在尼泊尔“淘”特产。2017年，二一加入淘宝全球购成为了一位买手，他常年往返尼泊尔和国内，用尼泊尔特有的手工艺饰品和充满异国风情的羊绒披肩吸引了一批铁粉。

“2015年，我和我的太太亲历了尼泊尔地震。这场地震让很多人失去了生活来源，也留下了大量的孤儿。”震后满目疮痍的尼泊尔让二一觉得自己应该做一点什么。“我当时看到路边甚至有小孩饿到去闻烧焦塑料袋的味道。”

成为买手后，二一和他的太太开始长期驻扎在尼泊尔，挖掘当地特色商品，并把部分成交用于捐助当地孤儿。“现在中国消费者购买的当地特色商品，估计占比能有90%以上。可以说，尼泊尔当地这些产业带，就是中国人救起来的，这方面淘宝给了很大的帮助。”二一说。

他特别开心可以用自己的行动改善尼泊尔人，尤其是尼泊尔妇女的生活——她们现在可以通过制作手工产品，交给淘宝全球购买手去出售，来赚钱补贴家用。

▲二一通过淘宝直播为粉丝们介绍尼泊尔当地的银饰

除了把尼泊尔的手工艺品售往中国以外，二一也尝试着和当地人一起创立手工包品牌，聘用有一技之长但是没有工作或身有残疾的人，他希望可以帮助到更多弱势群体。

二一成为淘宝全球购买手的那一年，尼泊尔的买手数量还只是个位数。两年过去了，二一用自己的行动影响了很多居住在尼泊尔当地的中国人。他们中，有人跟二一一样入驻了全球购，把尼泊尔的特色手工艺品带给中国消费者，为尼泊尔的手工艺人带来了稳定了收入来源；还有很多人和二一一起，几乎每周都会去当地的孤儿院看望孤儿。

据淘宝全球购数据显示，两年的时间里，常驻尼泊尔的买手数量已经增加到了200位，月成交超过700万。

像二一这样的尼泊尔买手只是淘宝全球购众多买手中的一个缩影。从缅甸、叙利亚到黎巴嫩和赞比亚，买手们的到来，不仅帮助当地传承传统手工艺，还给这些饱经沧桑的土地带去来自东方的繁荣新希望。