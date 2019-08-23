太合音乐推数字音乐分发平台DMH，拓宽版权收入

8月23日消息，太合音乐宣布推出基于自有版权业务的数字音乐分发布平DMH，成立全新电子音乐厂牌联盟E-Werk，以及与瑞典制作公司The Kennel AB联合成立成立TK音乐，以推动华语音乐国际化发展。

官方介绍，DMH平台将向内容版权所有方提供“内容DIY管理、国际ISRC编码申领、线上发行推广、版税收益结算、音乐数据分析、付费用户运营”等一站式版权管理分发服务。既可以解决曲库标准不统一、分发形式不规范等行业痛点，又可以提高内容推送的产业效率。

据太合集团高级副总裁刘鑫介绍，截止2019年7月，DMH平台已有16万个厂牌，169万张入库专辑，1345万首入库歌曲上架，总使用次数超100亿。其海外数字版权发行涉及全球93家流媒体平台，包括Apple Music、iTunes、Spotify、YouTube、KKbox等重点战略合作伙伴，覆盖全球180个国家和地区。

而太合音乐集团宣布成立全新电子音乐厂牌联盟E-Werk，将为独立电子音乐厂牌提供代理发行、录音制作、市场营销等综合服务，为独立活动厂牌提供商业对接、演出活动整合服务、票务服务，同时给国内外优秀电子音乐艺人提供企划、制作、宣传、演艺经纪等服务。太合音乐集团副总裁胡译友表示，今年会将内容延展到少年创作、二次元、古风、电子音乐等细分社会群体。

太合音乐集团展示的上述布局，称之为以“内容生产+版权发行+音乐演出”垂直一体化全产业链运作，以“音乐+科技”为发展模式，构建完善的多元化音乐生态策略。

太合音乐集团总裁徐毅称之为“太合模式”——从多元化的A&R(艺人和产品)出发，用DMH系统让音乐作品触达全球各大音乐市场，在全介质、多场景的播放环境下，提供版权管理和分发服务。再通过livehouse、音乐节等不同阶梯及规模的演出形式，以票务、制作、投资、场地运营等全方位的服务，推动音乐人及合作机构系统化和专业化的持续发展。