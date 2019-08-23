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中国联通：未对用户4G速率进行降速，贯彻提速降费要求

2019-8-23 17:42:28来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家8月23日消息 今日，继中国电信之后，中国联通官方正式就“4G降速”传闻作出回应。中国联通表示，其从未收到工信部关于降低或限制用户4G网络速率的通知，也未对用户的4G速率进行降速。并将一如既往地做好4G/5G服务，满足用户不断增长的手机上网需求。

以下为中国联通回应全文：

中国联通回应“4G降速”传闻：一如既往做好4G服务，加快推进5G商用

针对近期网上部分媒体发表关于运营商“4G降速”的传闻，我公司声明如下：

我公司从未收到工信部关于降低或限制用户4G网络速率的通知，也未对用户的4G速率进行降速。近年来，中国联通坚决贯彻落实国家提速降费要求，手机上网流量价格持续下降，用户流量快速增加。随着流量爆发式增长，在高峰时段热点区域可能会造成部分用户连接不畅和速率下降。为此，我公司将持续进行网络优化调整，提高用户感知。

目前，中国联通正在加紧进行5G商用的网络建设和业务准备。为满足更多用户尽快体验5G网络的需求，中国联通推出了5G体验活动，用户购买5G手机可免费领取5G体验包，在8、9月体验期间可享受每月100GB流量和最高1Gbps下行速率的5G服务。

下一阶段，中国联通将加快推进5G商用步伐，并将一如既往地做好4G/5G服务，满足用户不断增长的手机上网需求。我们诚挚地感谢广大消费者对中国联通的支持。

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关键词：中国联通

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