腾讯视频开学季：会员年卡5折99元、超级会员年卡268元送50元话费

责编： 一乖

作者： 一乖

IT之家8月23日消息 腾讯视频VIP现已开启【开学季】特惠活动，会员（含超级影视会员）月卡、季卡、年卡全系大促，限时5折，活动8月25日结束：

腾讯视频 5折 购买 VIP会员年卡 ￥99 点此 VIP会员季卡 ￥29 点此 VIP会员月卡 ￥10 点此 超级影视VIP年卡 ￥268送50元话费 点此 超级影视VIP季卡 ￥73 点此 超级影视VIP月卡 ￥25 点此

• 腾讯视频VIP会员：



原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；29元/3个月，点此购买（季卡）；10元/月，点此购买（月卡）。

• 腾讯视频超级影视VIP：

原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时268/年送50元话费，点此购买（年卡）；73元/3个月，点此购买（季卡）；25元/1月，点此购买（月卡）。

活动说明：

充值方式：自动充值(一般3秒-1分钟)

充值账号：填写需要充值的QQ号码，不支持手机号、微信号充值！（充值前请做好核对，写错账号无法退款和转移）

充值成功：请登录腾讯视频会员官网（v.qq.com）或者腾讯充值中心 （https://pay.qq.com/）查询您的会员状态和时间。

【广告】