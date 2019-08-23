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腾讯视频开学季：会员年卡5折99元、超级会员年卡268元送50元话费

2019-8-23 17:49:50来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家8月23日消息 腾讯视频VIP现已开启【开学季】特惠活动，会员（含超级影视会员）月卡、季卡、年卡全系大促，限时5折，活动8月25日结束：

腾讯视频5折购买
VIP会员年卡￥99点此
VIP会员季卡￥29点此
VIP会员月卡￥10点此
超级影视VIP年卡￥268送50元话费点此
超级影视VIP季卡￥73点此
超级影视VIP月卡￥25点此

• 腾讯视频VIP会员

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；29元/3个月，点此购买（季卡）；10元/月，点此购买（月卡）。

• 腾讯视频超级影视VIP：

原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时268/年送50元话费，点此购买（年卡）；73元/3个月，点此购买（季卡）；25元/1月，点此购买（月卡）。

活动说明：

充值方式：自动充值(一般3秒-1分钟)

充值账号：填写需要充值的QQ号码，不支持手机号、微信号充值！（充值前请做好核对，写错账号无法退款和转移）

充值成功：请登录腾讯视频会员官网（v.qq.com）或者腾讯充值中心 （https://pay.qq.com/）查询您的会员状态和时间。

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关键词：腾讯视频

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