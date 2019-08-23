美团点评第二季度营收227亿元，摩拜单车亏损环比大幅收窄未来将涨价

8月23日下午消息，美团点评今日发布的2019年第二季度财报显示，美团点评第二季度营收227亿元，市场预期219.08亿元。

其中，美团点评的总交易金额由2018年同期的人民币1237亿元增长28.7%至人民币1592亿元。

截至2019年6月30日止十二个月，美团点评的年度交易用户数目由截至2018年6月30日止十二个月的3.57亿增长18.4%至4.23亿。

截至2019年6月30日止十二个月，美团点评的每位交易用户平均每年交易笔数由截至2018年6月30日止十二个月的21.4笔增长至25.5笔。

截至2019年6月30日止十二个月，美团点评的年度活跃商家数目由截至2018年6月30日止十二个月的510万增长16.2%至590万。

截至2019年6月30日止三个月，整体变现率由2018年同期的12.2%升至14.3%。

餐饮外卖业务

其中，截至2019年6月30日止三个月，餐饮外卖业务交易金额为931亿元，同比增长36.5%；餐饮外卖订单量为21亿笔，同比增加34.6%，每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长1.4%。餐饮外卖业务变现率由13.1%同比上升至13.8%。

因此，餐饮外卖业务收入由2018年同期的89亿元同比增长44.2%至128亿元。餐饮外卖业务毛利由2018年同期的人民币14亿元增长102.8%至截至2019年6月30日止三个月的人民币29亿元，而毛利率由15.8%上升至22.3%。

到店、酒旅业务

财报显示，到店、酒店及旅游业务收入52亿元人民币，同比增长42.8%；毛利为47亿元，而毛利率则由90.8%轻微下降至88.8%，主要由于数据库改进项目导致物业、厂房及设备折旧以及带宽及服务器託管费增加以及增加网络流量成本以支持在綫营销收入增长。

财报披露，美团点评2019年第二季度到店、酒店及旅游业务的交易为513亿元，同比增长20.7%；同时变现率由8.6%升至10.2%。

共享单车、网约车

财报显示，美团点评新业务及其他分部的收入由2018年同期的人民币25亿元增长85.1%至截至2019年6月30日止三个月的人民币46亿元。截至2019年6月30日止三个月，新业务及其他分部的毛利为人民币421.1百万元，由负值转为正值。截至2019年6月30日止三个月，毛利率为9.1%，较2018年同期的负值76.4%有所改善。

共享单车方面，与截至2019年3月31日止三个月相比，截至2019年6月30日止三个月的经营亏损大幅收窄，主要归功于截至2019年6月30日止三个月若干单车的使用期限已到期及不再产生任何折旧费用以及尚未大量投放新的替代单车而令折旧大幅减少。美团称，继续优化定价策略，并开始适当增加若干城市的每次骑行费及每月订购费。

网约车方面，截至2019年6月30日，美团点评在42个城市（包括北京、上海、深圳、广州、杭州、南京及成都）推出了新的聚合模式。美团点评认为，将网约车服务添加至美团App将有助我们进一步提高用户的交易次数及粘度。

餐饮管理系统方面，我们侧重优化产品及增加优质商家的覆盖面，以为未来商业化奠定更好的基础。截至2019年6月30日止三个月，优质商户数量同比继续增长。

食杂零售方面，美团点评称继续审慎探索，以更好地捕捉此领域（特别是生鲜零售）的商机，并渗透至其他食品消费场景，例如家庭烹饪。美团点评于2019年1月推出的自营模式（名为美团买菜）在北京及上海取得进展，并于最近将该业务扩展至武汉。

“本季度，美团继续保持强劲增长，首次实现公司整体盈利，这得益于我们在供给侧和需求侧的品牌渗透率不断提升，带动多个服务品类的业务规模持续增长”，美团CEO王兴表示，“我们将继续聚焦‘Food+Platform’战略，从更长期的视角，通过对战略领域和技术创新的持续投入，为用户提供更加丰富的消费场景，助力商家的业务增长和经营效率提升，带动消费市场的持续繁荣，帮大家吃得更好，生活更好。”