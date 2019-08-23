科隆电玩展上，华硕推出了3款全新X299电竞主板

IT之家8月23日消息 在2019年德国科隆电玩展(Gamescom)首日，华硕携一众新品举办了「Intelligent Evolution」新品发布会。

据悉，在此次新品发布会上华硕特别推出了三款全新X299系列主板产品：包括ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE、ROG STRIX X299-E GAMING II和PRIME X299-A II。值得注意的是这三款新主板均支持即将发布的新一代英特尔酷睿X系列处理器。

ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE

ROG为再续ROG RAMPAGE VI EXTREME与ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA“辉煌”推出了全新的RAMPAGE VI EXTREME ENCORE电竞主板。其拥有AI智能超频、怪兽级供电解决方案以及多项ROG特有的尖端技术于一身。而16 Power Stages供电模组设计、双风扇铝制散热冰甲，内置隐藏式智能温控启停的VRM散热风扇、覆盖I/O及M.2区域和金属背板全方位散热设计等一众明星配置进一步增强了主板的散热效果，其超频性能也十分值得期待。

全新ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE电竞主板配备了20Gbps的USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C)、Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡、Aquantia®10Gbps万兆网卡与Intel千兆网卡等新技术，除此之外还搭载了1.77英寸的全彩LiveDash OLED系统显示屏以及第二代可编程ARGB灯带接针。对于喜欢自定义的玩家而言将会是福音般的存在。

全新的ROG STRIX X299-E GAMING II电竞主板有着稳定的性能，良好的超频性能以及一系列高核心平台对应的强大功能，对于游戏玩家而言将会是如虎添翼般的存在。

此次全新的ROG STRIX X299-E GAMING II电竞主板拥有12 Power Stages供电模组设计、40mm智能温控启停VRM散热风扇以及包括3个M.2接口、Intel Wi-Fi 6 AX200无线网卡、2.5G网卡和Intel千兆网卡在内的接口供应。而可显示镭射雕刻ROG标志的I/O区块以及第二代可编程ARGB灯带接针都为游戏玩家在厮杀的过程中还能体验到别样的灯光乐趣。

除了针对专业电竞游戏市场研发的游戏主板外还有为大众消费者研发的PRIME大师系列主板，其拥有12 Power Stages供电模组设计、雷电3扩展卡接口、板载3个M.2接口，支持Intel VROC技术。外观以银白配色为主，整体设计较为低调。