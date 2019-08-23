外观大变样背后，Android 10还有什么值得注意的地方？

距离Android新版本的发布已经不远，Google正式将Android Q命名为了「Android 10」。他们舍弃了之前用甜品命名的传统，新的Android logo还把字体从绿色变成了黑色。Android机器人被固定在了logo中，颜色变为深绿。

作为Android的第十个版本，Android 10的名称变化和Android logo的设计改动，似乎并没有那么简单。一方面新的命名方式具有包容性，容易让更多的人接受。另一方面，Android 10本身也是一次重大的升级。

在外观大变样的背后，Android 10还有什么值得注意的地方？

甜品用完了，新系统叫Android 10

从Android 1.6版本的Cupcake（纸杯蛋糕）开始，Android在每次进行重大版本升级时，都会以一个甜品进行命名，Android Lollipop（棒棒糖）、Android Marshmallow（棉花糖）、Android Nougat（牛轧糖）......Google曾经解释过这样做的原因：因为Android设备会使生活变得甜蜜，所以我们会对Android的每个版本以甜品来命名。

每次在新代号发布之前，网友们也热衷于去猜测，Google会使用哪一种甜品作为新系统的代号。比较尴尬的是，以Q开头的甜品实在是太少。外国网友选出了Qurabiya（杏仁松饼）、Quindim（巴西椰蓉糕）、Qottab（伊朗传统蛋糕），中国网友表示不如就叫QQ糖......但它们都不是那种常见的甜品，很难让所有人都接受。

Google将新系统命名为Android 10，也是出于这个原因。Google在官方博客中提到，以甜品命名的方式虽然很有趣，但并不是每个人都能理解其中的意思。在一些语言的发音中，L和R是不分的，如果不熟悉Android的命名规则，很难区分版本之间的区别。有些甜点也并不是在所有地方都受欢迎。

考虑到Google迎接下一个十亿用户的梦想，这样的改变也是理所当然。虽然数字命名很无趣，但它体现了Android的开放精神，能让更多人接受。

Android机器人变成深绿色，还成为了logo的一部分

另一个变化是对Android logo进行重新设计。原本的logo是绿色的Android文字，新的logo把文字变成了黑色，还把Android机器人加入，变成了logo的一部分。这样的改动也是为了「面向所有人」，对于一些视觉障碍者来说，绿色并不容易识别。新的Android logo使用黑色文字，Android机器人也变为了颜色更深的绿色。

Android 10有哪些重要的新功能？

Android 10的变化不仅体现在名称上，系统本身也是一次重大的升级。Android 10将默认的导航方式改成了「手势导航」，体验与iOS类似。上滑回到桌面，上滑悬停进入应用后台，左右边缘滑动返回，导航条滑动切换后台应用。

Android 10也终于支持全局的黑暗模式了（深色主题背景）。系统和自带应用的适配比较完善，第三方应用的适配可能要等正式版发布之后才会陆续跟上。

Android 10中对通知管理进行了优化。将权限设为「优先」，通知会发出提示音，并显示在下拉通知栏、状态栏以及锁定屏幕中。设为「无声」，通知会一律静音，并显示在下拉通知栏和状态中。Android 10还进一步加入了「自适应通知」的功能，它能自动将低优先级的通知设为无声通知模式，同时在通知中提供跳转建议。

其实在Android 10之前，Android的命名就是数字和字母同步进行的。改名并不会影响Google内部使用字母作为代号，只是我们再也无法得知它背后代表的是哪种甜品了。

目前Android 10已经推出Beta 6，这也是最后一个测试版本。预期不久的将来，我们就能与正式版的Android 10见面。