腾讯王者荣耀“导演争霸赛”，神仙操作200杀孙尚香被封号

IT之家8月23日消息 据腾讯游戏安全中心发布，针对近期的一局200杀神仙操作，王者荣耀“孙尚香”喜提“封神榜”，相关“演员”一律进行全服封号半年的处罚。

在近一周在王者荣耀排位赛中，有少部分荣耀王者60~80星（最强王者50星后才能进入荣耀王者段位）的玩家有组织地在同一时间进行匹配游戏，进入到同一对局后，通过“一人享受全峡谷的经济”，“其余九人全部配合演出，送人头、不推塔”等方式，在56分钟内活生生创造出200杀0死亡的光辉战绩。

这位“孙尚香”仅仅只是想享受击杀的快感吗？事实并没有这么简单。其实图上的10位玩家属于同一个“演员”组织，他们费尽心思打出如此的战绩，不过是为了对外宣传他们的“演员业务”，从而吸引想上分的高分段玩家购买。

由于“演员”组织成员大多都在极高的段位（例荣耀王者），因此“演一场”的收费甚至高达数千元，这也变相地助长了“演员”组织的生存。

为了保障所有召唤师的游戏体验，王者荣耀安全运营团队一直对破坏游戏公平性的“演员”行为严厉打击。

这周发现的这批恶意做数据的“演员”，一律进行全服封号半年的处罚。无论是荣耀王者多少星，都只有等2020年再见！

腾讯游戏安全中心表示，各位召唤师，游戏中个别玩家“送人头”、“挂机”等消极游戏行为不一定代表该玩家就属于“演员”，“演员”大多出现在极高的段位，且在一个对局中存在多名。