森海塞尔IE 80S BT体验：迈向高端无线音频的第一步

“无线耳机听个响”几乎是所有老烧们对无线耳机音质的定论。但无奈时间是向前推移的，在便携设备中，模拟接口受到一轮又一轮的挑战，iPhone、Android手机早已取消了3.5毫米接口，留下随身播放器留守最后的一点阵营。

数字输出、无线输出俨然成了出行音乐标配，在Urbanite、Momentum系列中反复尝试之后，森海塞尔终于将Audiophile（音频发烧友）系列产品线推上了无线音乐耳机的舞台，眼前的森海塞尔IE 80S BT正是第一款产品。

一步到位的无线跨界

事实上在森海塞尔IE 80S推出之后一段时间，已经开始有玩家开始寻求让IE 80S变身无线耳机的方法。由于耳机单元本身与线材连接使用了定制接口，常见的mmcx口需要改装定制后才能兼容。即便如此，第三方蓝牙改装套件仍然层出不穷，在电商可以找到许多产品。

你可以将IE 80S BT理解成为IE 80S的无线版本，在耳机驱动单元、外形、设计上没有做出太大改变，依然是柔和的耳塞本体外观，标识度很高的Sennheiser Logo金属面板和5档低频调节旋钮。

而作为Audiophile系列定位的耳机，IE 80S BT的配件也十分丰富，硅胶套、两节套、Comply套都提供全部3个尺寸，并且附带一个可以用于清除滤网和低频旋钮调整的小工具。

森海塞尔IE 80S BT的电池、无线模块部分被融入到颈挂式设计中，类似的设计也曾经出现在森海塞尔HD1颈挂式蓝牙耳机中，支持蓝牙5.0，内置120mAh电池，续航时间在6个小时左右。

此外，颈挂的充电接口也升级到了USB Type-C，随机不提供充电器，但5V 0.5A，也就是2.5W功率的充电器即使是笔记本电脑也能轻松供电，再次充满时间大概在1个半小时左右。

相比森海塞尔HD1颈挂式蓝牙耳机，IE 80S BT的颈挂和耳挂柔软且弹性十足，在日常使用中能够轻松与脖子匹配，30克的耳机总重量在长时间佩戴下也不会对脖子、耳背造成压力。

蓝牙耳机的三键式控制按钮被安排在了颈挂的左侧，同时还多增加了一个语音助手按钮，支持Siri和谷歌助手，并特意与三键式控制按钮隔开距离，确保盲操的时候不会按错。

在控制区，还包含了2个全指向、具备降噪技术的麦克风，确保通话、与语音助手对话时不受干扰。

由于接口相同，森海塞尔IE 80S单元也完全兼容IE 80S BT颈挂，两者可以完美融合甚至在外观上难以区分。而森海塞尔官方也给IE 80S BT提供了能兼容IE 80S的RCs IE线控线缆推荐，让IE 80S BT变成一款有线耳机。因此在大体上，IE 80S BT单元与IE 80S大致相同。

▲左为IE 80S BT，右为IE 80S，事实上两边线材相互兼容

音质向IE 80S看齐

在参数上，IE 80S的动圈单元本身拥有116分贝的声压级，到了IE 80S BT变成了110分贝。同时，IE 80S BT的蓝牙模块最大输出功率为10mW，远比以音质为主打的手机40mW功率低很多。即便如此，IE 80S BT依然可以得到很好的发挥，如同HDV 820配HD 820，森海塞尔从来不在硬件上有过分的堆叠，而是确保所有硬件匹配恰到好处。是的，只有森海塞尔，才能了解森海塞尔。

用官方宣传来说，森海塞尔对单元进行了重新调整，确保IE 80S BT声音可以达到更好的平衡性，并且支持更个性化的调节。在无线模块的加持下，IE 80S BT确实拥有了更多可调节的空间，除了耳机5档低频调节旋钮，通过Sennheiser Smart Control App内置的均衡器，还能够对IE 80S BT音效进行适当调整。

为了获得更好的音质传输，IE 80S BT提供了SBC、aptX、aptX LL、aptX HD、AAC、LHDC编码器。在Android手机中，能够在蓝牙传输设置内可以看到能够兼容的编码器模式。这时候我们开启aptX HD，再配合上诸如索尼精选Hi-Res App，选购下载诸如DSD128 5.6MHz 1bit音频内容，确保IE 80S BT在无线模式下的发挥。

从整体而言，IE 80S BT依然是IE 80S的味道，如果将低频旋钮调整至最高，配合Comply记忆海绵耳塞，确实能够感觉到低频被明显增强，但也没有因此出现浑浊、含糊，一如既往表现出了IE 80S同水平的解析力。

虽然对声音有着固执的平衡，森海塞尔还是让IE 80S BT更符合主流的听音取向，例如在Taylor Swift《1989》专辑中的表现出了人声更好的解析力，与乐器有了更好的区隔，高频自然且没有尖锐和毛糙感觉。

你可以把森海塞尔IE 80S BT理解成调教方式源自耳罩式的HD系列，但由于物理限制无法将音场敞开，而最终将声音整齐、有序的汇聚在10毫米直径的单元里。也因为如此，在IE 80S BT中，你依然会听到与IE 80S相似的细水长流，值得细嚼慢咽的声音。澎湃、轰头，亦或者多单元动铁常见的尖锐过度和粗糙，在IE 80S BT上都是听不到的。

无线耳机的新表率

我们不难发现森海塞尔这两年在消费耳机上的动作频频，先是打造了目前为止被普遍认为音质最好的真无线耳机Momentum Ture Wireless，而后带着时尚气息的透明耳机IE 400 Pro和IE 500 Pro再次打开音乐新大门。森海塞尔从来不缺高端耳机，但他们需要更能贴近主流取向、年轻人使用习惯的新产品，森海塞尔IE 80S BT正是其中之一。

显然，森海塞尔IE 80S BT承担起了将森海塞尔Audiophile（音频发烧友）系列产品线引向无线音频的重任。它表现力与IE 80S旗鼓相当，低频表现略有增强，本质上是IE 80S增强版的无线版本。如果森海塞尔一旦从销量中尝到甜头，指不定森海塞尔IE 800S BT、森海塞尔IE 500 Pro BT都会在未来某一天突然出现。

毕竟追求好音质不是金耳朵们的专属特权，对于消费力极高的年轻群体而言，一旦了解到什么是森海塞尔式的三频均衡，无论如何都是无法回头再接受廉价的无线耳机的。