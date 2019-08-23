苹果与台湾万家香酱园公司合作，将共同开发太阳能电板

北京时间8月23日晚间消息，据彭博社报道，苹果公司正与台湾地区万家香酱园股份有限公司合作，共同开发屋顶太阳能电池板，旨在进一步加大对可再生能源的使用。

万家香酱园经理Tony Chung向彭博社表示，旗下位于台湾地区南部屏东县、占地5万平方米的酱油厂将在屋顶安装太阳能电池板。该项目将在今年年底前启动。

Tony Chung还表示，经过18个月的谈判，苹果最终决定与万家香酱园签署协议。至于协议的具体内容，Tony Chung拒绝透露。但Tony Chung指出，该公司在五年前就开始了太阳能业务。

双方的此次合作最早是由总部位于美国的“资源解决方案中心”（CRS）披露的。该中心表示，正在与苹果合作，对其在新加坡和台湾地区的可再生能源项目进行验证和认证。

据悉，苹果此次与万家香酱园合作，也是与CRS合作的一部分。根据合作协议，苹果将把将CRS的Green-e认证方案拓展到亚洲市场，并最先从苹果在新加坡和台湾地区的试行能源计划开始推行。

苹果去年4月曾表示，其全球所有设施，包括在43个国家的零售店、办公室和数据中心，已实现100%使用清洁能源。

今年早些时候，苹果又表示，已有44家供应商承诺100%使用清洁能源生产苹果的产品，其中包括苹果的主要芯片制造合作伙伴台积电。按市值计算，台积电是台湾最大的公司。

除了苹果，谷歌也已经实现100%使用可再生能源。而Facebook承诺，将在2020年前100%使用可再生能源。