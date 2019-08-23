订阅一切：体验苹果全新游戏订阅服务

Apple Arcade已经蓄势待发。

今年3月，苹果举办发布会，公布了三个全新的内容服务。其中新闻杂志服务Apple News+在发布会后立即上线，剩下的游戏订阅服务Apple Arcade和流媒体视频服务TV+，苹果一直没有透露过多细节，包括定价，只预告了会在秋季上线。





秋季渐渐临近，Apple Arcade一直在进行内部测试。上周，苹果邀请9to5Mac参与了测试版本的试玩，公布了最新测试版macOS上的首批6个游戏。

4.99美元= 100个游戏

在封闭测试中，Apple Arcade的基本模式已经显现。用户可以免费试用一个月，之后的续费价格为0.49美元一个月。这预示Apple Arcade最终的定价很可能会是4.99美元/月。

除此之外，还有开发者在App Store的开发接口中找到了Apple Arcade宣传页面的相关代码，同样显示该服务的价格会是4.99美元/月。

▲苹果公布Apple Arcade | Apple

3月，苹果在发布会上宣布Apple Arcade将囊括超过100个全新游戏，横跨Mac、iPhone、iPad、Apple TV四大硬件平台。考虑到如此庞大的游戏阵容，4.99美元的价格可以说非常低廉了。毕竟这个价格甚至不及索尼的PlayStation Plus（PS+），后者是索尼针对PS主机推出的增值服务，用户只有订阅PS+之后才能和其他玩家联网游戏。

PS+会员每个月都能获赠两个「会员免费游戏」，这些免费游戏大多是发售已久的老游戏。根据索尼的规则，后续加入的会员并不能获得之前的会免游戏，防止用户只花一份会员的钱就一直玩那些免费的老游戏。相比之下，Apple Arcade则是任何时候订阅都可以获得整个游戏库。

从「贵」到「贱」

Apple Arcade低廉的定价吸引了不少玩家的注意，但也引发了他们对游戏质量的担忧。

此次放出演示的6个Mac游戏几乎都还处于早期开发阶段，其中包括两个平台跳跃和两个探索解密游戏。从这些游戏的演示画面来看，与其说它们是经过精密设计有相当完成度的「游戏」，不如说他们更像是一些「技术demo」，你很难从其中看到精巧的游戏设计，而更多只是在一个游戏引擎框架下「放进了一些可交互的东西」。

▲首批放出演示的游戏《Lava》（岩浆）| 9to5Mac

Apple Arcade目前已公布的游戏阵容和开发者里，基本没有业界顶尖游戏开发商或工作室的成功IP。此前和苹果有密切合作的任天堂，尽管一直在布局手游，暂时也没有任何作品要登陆Apple Arcade的迹象。

这是一个商业悖论。成功的游戏开发商能把旗下单个游戏卖到60美元，还能在后续卖出20美元的DLC，优秀的独立作品也能卖到20、30美元。即使是定价低廉的手机游戏，那些著名的「单机手游」诸如《纪念碑谷》、《Florence》也能卖到5美元。对这些开发者来说，一个游戏的开发周期可能长达一年，如果仅仅登陆Apple Arcade，他们从中获得的收益真的比得上单独售卖吗？答案很可能是否定的。

无论是News+还是Arcade，苹果试图向媒体、开发者兜售一个「把蛋糕做大」的故事：用苹果产品且有付费意愿的用户很多，如果他们都订这个服务，那么即使月费相对较低，这块蛋糕也会做得很大。最后，大家都能获得不错的收入。

但事实证明，News+并没有给新闻媒体带来更多的收入。6月，据MacRumours报道，有加入了News+的媒体发行商透露，他们从苹果那里获得的分成收入，仅相当于之前苹果许诺分成金额的二十分之一。

「服务化」道路的可行性

App Store 30%分成模式的巨大成功、Apple Music的迅速崛起，给后iPhone时代的苹果指了一条明路——服务化。今天，服务收入已成为除iPhone之外，苹果的第二大收入来源。

所以才会有苹果一口气收购Texture推出News+，联合高盛推出Apple Card，联系开发者社群推出Apple Arcade，进军好莱坞孕育Apple TV+的举措。这套组合拳下去，苹果希望能开辟出一条新的业务道路。

但未来可能并没有想象的那么乐观。根据苹果最新的2019第三季度财报显示，苹果服务收入的增长速度正在放缓，同比增长率仅13%，创下自2015年以来增速新低。而这个季度恰恰是Apple News+全新上线，本该轮到服务业务大展身手的一季。

▲iPhone上的Apple Arcade | Apple

苹果试图借Apple Music的成功经验，杀入游戏和影视领域。但问题在于，音乐领域里，苹果不需要入股唱片公司来获得内容，而只需要做好自己的软硬件平台就行了。游戏和影视领域不一样，在这里，平台不重要、载体不重要，一切靠内容说话。而苹果的内容嗅觉，似乎一直「不太灵」。

在电子游戏30多年的历史里，最顶尖的好游戏，几乎都是在一方游戏厂商的资金支持和质量把控下诞生的。目前的苹果，还没有自己投资开发游戏的迹象。

根据惯例，苹果大概率会在9月10日周二召开秋季新品发布会，发布新款的iPhone和最新的大版本系统。一周后的9月17日，苹果将正式推送所有的新软件，上线服务，其中就包括Apple Arcade和Apple TV+。这不是尘埃落定的时刻，而将是Apple Arcade接受市场考验的开始。

在Apple Arcade首批6个测试游戏的演示视频下，有观众写下评论：「这6个游戏看起来都好无聊，希望其余94个会更有意思吧。」