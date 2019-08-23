牛班创始人胡彦斌谈音乐教育：伟大的事情从好玩开始

由校宝在线主办的“SEE 2019教育服务共建大会”今日开幕，互联网音乐产品牛班创始人、歌手胡彦斌发表演讲，谈及有关创业与音乐的思考。

牛班App于2015年上线，是一款以乐队形式为基础的音乐教育类互联网产品，此后由线上到线下，牛班开设音乐学校。当初之所以要做牛班，是因为胡彦斌等人察觉到其中的机会。他们自身算是音乐行业里面比较了解当时状况的从业者，同时也知道音乐教育是什么样的状况，发现很多音乐教育与现实应用之间有些脱节。

胡彦斌提到，希望让更多的音乐人可以玩起来，或者是学到音乐的时候，可以在当下应用起来。“这也是触发我们要做这个事情的内心的驱动力”。他表示，希望把音乐这件事情的门槛降低，让很多人能参与其中。目前牛班在全国有六个校区，学生基本达到一万名。

回顾公司发展，胡彦斌提到几点不变，包括主张原创、坚持要写自己的教案等。在他看来，每个人的人生都值得一次全体起立的掌声，而人生中的重要阶段如果用写歌的方式来表达自己，会是一件非常美好的事情。大家觉得这个事情很难，那可能是教育方面让认知出了问题。

胡彦斌认为，所有伟大的事情都是从好玩开始的。对牛班而言，一直讲的是怎样让大家用快乐的方式学会音乐。牛班一直自己做教案研发体系，其宗旨是所有的东西都要从快乐出发。胡彦斌表示，“专业是玩出来的，要玩就要玩专业的”。