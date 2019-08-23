上海迪士尼：“翻包检查”等安检系应相关法律法规要求

IT之家8月23日消息 据上海国际主题乐园有限公司官方微信消息，8月23日，上海迪士尼度假区团队就上海迪士尼乐园游客须知发布相关说明。安检系应相关法律法规要求；有关乐园的食品政策的诉讼未决，“迪士尼不接受调解”的说法不符合事实。

全文如下：

关于近期媒体和公众对于乐园相关规定，包括入园安检流程的持续关注，我们一直在聆听各方建议，并希望不断学习和完善。我们和所有媒体、公众、游客都有着一个共同的目标，那就是游客安全、舒适的游园体验。

对我们的游客而言，安检不是件有乐趣的事，事实上对我们也同样如此。但是应相关法律法规的要求，我们需要在所有游客进入上海迪士尼乐园之前，对游客及其携带的行李物品进行安检。我们与各部门通力合作，制定了游客入园的安检流程，并持续进行审视及优化，以确保其合法合规。

与此同时，为保护每一位游客和演职人员的安全，并保障游客的游玩体验，我们希望造访上海迪士尼乐园的游客能了解并遵守“上海迪士尼乐园游客须知”，包括入园安检，共同防止会对游客安全和乐园环境有影响的物品被携带入园。

乐园每年接待数百万游客，我们尽最大努力减少安检流程对游客们的影响，而对于其给游客带来的不便，我们深表歉意。我们的演职人员将竭尽所能减少其影响，我们也将持续探索新的方式以进一步提升安检流程和服务水准。

此外，有关乐园的食品政策的诉讼也引起了很多讨论。我们不希望就这一未决诉讼进行公开评论和回应，但上海迪士尼度假区充分尊重并积极配合包括调解在内的各项法律程序。关于“上海迪士尼不接受调解”的说法不符合事实。再次感谢媒体和公众对于上海迪士尼度假区的关注、支持、意见和建议，我们将持续认真倾听各方反馈，不断优化我们的运营，期待继续为每一位游客及其家人好友创造欢乐、难忘的回忆。

上海迪士尼度假区团队