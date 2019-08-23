最新文件：Facebook早在2015年便知晓剑桥分析违规使用数据

据外媒报道，最新曝光的一些内部沟通文件显示，Facebook早在2015年9月就已经知晓，剑桥分析公司（Cambridge Analytica）可能存在潜在的违规行为。

剑桥分析是英国一家数据分析公司，也是Facebook大规模信息泄露事件的主角。去年3月，Facebook承认，剑桥分析公司在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。

后来，Facebook经调查发现，最多有8700万用户的信息被剑桥分析公司不当分享。

据最新曝光的一些Facebook内部沟通文件显示，Facebook早在2015年月9月就对剑桥分析公司的数据收集行为感到担忧。在这些文件中，Facebook员工们讨论了剑桥分析和其他第三方可能以违反Facebook政策的方式使用了用户数据。

这些员工们当时表示，他们正在联系存在问题的相关公司，调查他们对Facebook数据的使用情况。

去年4月，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在参议院作证时曾表示，该公司在2015年得知剑桥分析公司从Facebook上的一名应用程序开发者那里购买了人们曾与之分享的数据。随后，Facebok要求剑桥分析公司删除并停止使用Facebook上的数据。

而这一次，Facebook员工之间的通信让我们更深入地了解，Facebook当时知道了什么，以及什么时候知道的。

这些文件显示，Facebook早在2015年9月就已经意识到，剑桥分析公司可能违反了公司政策。在文件中，一名员工建议保持第三方数据使用和收集的问题“公开”，并表示他们将对公司政策进行“更具商业友好性的描述”。