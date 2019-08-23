亚马逊与加拿大货运公司签署协议，至多入股15%

北京时间8月23日晚间消息，据彭博社报道，亚马逊已与加拿大货运公司Cargojet签署一项协议，允许亚马逊购买Cargojet近15%的股份。

根据协议，总部位于安大略省密西索加（Mississauga）的Cargojet公司将分两批向亚马逊发行认股权证，以购买其可变投票权股票。认购这些股票的前提是，要实现某些商业上的里程碑。

亚马逊全球运输副总裁亚当·贝克（Adam Baker）在一份声明中表示：“几年来，Cargojet一直是我们加拿大中程运营业务的关键参与者。我们很高兴能建立一种更长期的关系，这将使我们能向加拿大的亚马逊客户提供更快的服务。”

根据协议，第一笔交易将允许亚马逊以每股91.78加元的行使价购入Cargojet至多9.9%的股份，比Cargojet周四在多伦多90.67加元的收盘价略有溢价。

行使该认购权的期限为6年半，前提是在该期间内，亚马逊需要向Cargojet交付高达4亿加元（约合3亿美元）的业务量。

第二笔交易将允许亚马逊额外购买Cargojet至多5%的股份，前提是在第一笔交易完成后，亚马逊再向Cargojet交付2亿加元的业务量。至于认购价格，要在该协议签署的2年后确定。

Cargojet表示，该协议将给公司带来额外的营收增长。随着时间的推移，还将对公司利润和现金流产生有意义的推动。