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雷军：小米第二款5G手机国内首发，注重技术成熟度和成本控制

2019-8-23 22:38:15来源：C114中国通信网作者：安迪责编：微尘/实习评论：

8月22日，由中央宣传部、中央和国家机关工委、中央军委政治工作部、北京市委联合主办，人民网、新华网、央视网承办的庆祝中华人民共和国成立70周年系列论坛第二场在新华网媒体创意工场MR智能演播室举行。

作为5位受邀企业家之一，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在本次论坛分享了自己的奋斗历程，并与网友们进行交流。雷军表示：“非常荣幸作为民营企业代表，参加今天的活动。首先，我想分享一个好消息：小米历经9年艰苦创业，去年营收达到1749亿元人民币，首次进入《财富》杂志世界500强，并成为历史上最年轻的500强企业。我们以此奋斗成果，为新中国成立70周年献礼。”

谈及5G，雷军透露：小米的第一款5G手机是今年5月在欧洲首发，第二款准备即将在国内首发。

在雷军看来，5G对智能手机企业来说是一次重大的机遇，所以在3年前小米就开始准备各种5G技术的预研。现在5G才刚刚开始拉开序幕，明年第二季度开始5G网络的铺设和5G终端普及就将大规模的到来了。

“未来一年里，5G将给通信、移动互联网、物联网领域带来翻天覆地的变化。对小米来说，要积极拥抱这个变化，加大技术投入，尤其重要的是把5G手机的技术成熟度以及成本控制做好。”雷军说。

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关键词：雷军小米5G

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