保护蚂蚁森林能量，天猫精灵再次开挂

IT之家8月23日消息 据说现在每天早上叫醒年轻人的不是梦想，而是一股来自蚂蚁森林的神秘力量，不给在支付宝的蚂蚁森林里面真正刺激的是“偷能量”，加速器、能量保护罩可谓是其中的能量武器。

对于阿里自家的天猫精灵音箱来说，去年就推出了语音收能量的骚操作，只要对音箱说“天猫精灵，收能量”，就能1秒帮你收蚂蚁森林能量。

为了对你的绿色能量加强保护，天猫精灵再出新绝招，订阅蚂蚁森林，第一时间送上能量成熟收取提醒，堪称语音版能量保护罩。另外也可以设置勿扰时间。