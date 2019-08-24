苹果跌4.62%领跌道指，美国主要科技巨头全线下跌

北京时间8月24日消息，全球经贸关系形势再次趋紧，以及美联储主席鲍威尔有关美国经济面临重大风险的讲话，打压了市场情绪，星期五美股收跌，纳指跌幅更是达到3%。苹果以4.62%的跌幅领跌道指成分股。截至收盘，道指跌623.34点，跌幅为2.37%，报收25628.90点；标普500指数跌75.84点，跌幅为2.59%，报收2847.11点；纳指跌239.62点，跌幅为3.00%，报收7751.77点。

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌2.36%，亚马逊跌3.1%，苹果跌4.62%，NetFlix跌1.85%，Alphabet跌3.21%，微软跌3.19%。

中国主要科技股大多数下跌，网易涨0.05%，爱奇艺跌2.92%，拼多多跌3.6%，微博跌1.42%，腾讯音乐跌1.32%，阿里巴巴跌4.29%，京东跌2.44%，百度跌3.41%，趣头条涨4.94%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：信而富（涨4.99%），易车网（涨4.59%），拍拍贷（涨4.25%），如涵控股（涨3.56%），泰克飞石（涨2.44%），趣店（涨2.35%），搜狗（涨0.73%），触宝（涨0.46%），500彩票网（涨0.42%），宜人贷（涨0.31%），寺库（涨0.14%）。

与上一交易日持平的公司包括：哔哩哔哩、乐居。

下跌的公司包括：乐信（跌0.2%），人人公司（跌0.3%），简普科技（跌0.55%），汽车之家（跌0.59%），好未来（跌0.82%），畅游（跌0.83%），欢聚时代（跌0.85%），凤凰新媒体（跌0.96%），UT斯达康（跌1.04%），世纪互联（跌1.17%），途牛（跌1.47%），优信（跌1.56%），斗鱼（跌1.59%），新东方（跌1.61%），前程无忧（跌1.66%），58同城（跌1.79%），正保教育（跌1.86%），云米（跌2.0%），兰亭集势（跌2.1%），唯品会（跌2.12%），瑞幸咖啡（跌2.14%），中通（跌2.2%），搜狐（跌2.22%），达内科技（跌2.27%），猎豹移动（跌2.5%），虎牙（跌2.56%），百世（跌2.58%），无忧英语（跌2.98%），陌陌（跌3.22%），新浪（跌3.25%），蔚来（跌3.31%），携程网（跌3.54%），中芯国际（跌3.67%），小牛电动（跌3.69%），聚美优品（跌4.06%），宝尊电商（跌4.4%），1药网（跌4.61%），小赢科技（跌4.92%），搜房网（跌4.97%），流利说（跌5.15%），华米（跌5.65%），品钛（跌6.1%），迅雷（跌6.67%），金融界（跌7.58%）。

蓝汛依旧被停盘。

蓝汛今天宣布，公司在2019年8月20日举行会议，除任命一名下设委员会成员外，还任命了新任董事长。董事会提名并选举Bang Zhang为公司董事长。自2017年以来，Bang Zhang一直担任蓝汛独立董事。他在金融行业有逾20年从业经验，目前担任社交网络和媒体公司DG Group首席财务官。之前，Bang Zhang曾在多家上市和非上市公司担任董事、首席财务官、财务主管和会计部经理。Bang Zhang获得了MBA学位，是全球特许管理会计师（CGMA）和特许管理会计师公会（CIMA）成员。另外，最近被任命为董事的Dong Yu被提名和任命为薪酬委员会主席和提名委员会主席，他在商业、运营和合规方面有着丰富经验。

股东权益律师事务所Johnson Fistel今天宣布，正在调查如涵控股股份有限公司（以下简称“如涵控股”）是否违反了美国联邦证券法律法规。2019年4月3日左右，如涵控股通过IPO（首次公开招股）出售了1000万股股票，每股价格为12.50美元，融资1.25亿美元。但自IPO之后，如涵控股股价大幅下跌，2019年8月22日，如涵控股报收于4.50美元。Johnson Fistel这次的调查，旨在搞清楚如涵控股在提交给美国证券交易委员会的IPO招股说明书中，以及在随后与投资者沟通的文件中，是否包含有关于重大事项的不实陈述，或者遗漏了与公司业务、运营有关的重大事项，从而误导了投资者。今天常规交易中，如涵控股上涨0.16美元，涨幅为3.56%，报收于4.66美元；盘后交易中，如涵控股一度上涨0.14美元，涨幅达到3%，暂报4.8美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：速汇金（涨3.33%），Salesforce（涨2.25%），Box（涨1.7%）。

下跌的公司包括：Altaba（跌0.01%），爱立信（跌0.49%），黑莓（跌0.85%），赛门铁克（跌1.0%），诺基亚（跌1.18%），SAP（跌1.63%），Slack（跌1.64%），Uber（跌1.68%），索尼（跌1.7%），艺电（跌1.81%），Adobe（跌1.82%），摩托罗拉系统（跌1.94%），Spotify（跌2.08%），PayPal（跌2.51%），Pinterest（跌2.62%），Zynga（跌2.79%），Twitter（跌2.8%），Groupon（跌2.83%），甲骨文（跌3.03%），eBay（跌3.25%），思科（跌3.26%），Snap（跌3.3%），LendingClub（跌3.33%），Yelp（跌3.41%），iRobot（跌3.45%），Fibit（跌3.5%），IBM（跌3.54%），动视暴雪（跌3.57%），英特尔（跌3.89%），西部数据（跌4.06%），美光科技（跌4.06%），Lyft（跌4.38%），高通（跌4.71%），特斯拉（跌4.84%），恩智浦（跌5.13%），英伟达（跌5.27%），博通（跌5.39%），GoPro（跌5.71%），惠普公司（跌5.92%），戴尔科技（跌6.59%），AMD（跌7.4%），VMware（跌9.94%）。

在Business Insider刊文称特斯拉在努力更换屋顶太阳能电池系统中有缺陷的部件后，知名特斯拉批评人士、对冲基金投资者大卫·埃因霍恩（David Einhorn）呼吁特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)下课。本周早些时候，沃尔玛起诉了特斯拉，称被告能源部门为其安装的太阳能电池系统，至少在7家门店出现起火事故。埃因霍恩星期五发表推文称，“还有多少太阳能电池板存在缺陷，可能造成起火事故？产品早就应当召回了。”特斯拉在一份声明中称，它主动采取了“补救措施”，以限制一个被称作连接器的部件的影响。特斯拉目前尚不清楚有设备厂商或监管机构认定其产品存在重大问题。过去一年，这种连接器的故障率不足1%。鉴于埃因霍恩一贯看空特斯拉，而且因此获利颇丰，他发布这样的推文就没有什么好奇怪的了。星期四晚些时候，沃尔玛称它在和特斯拉讨论解决太阳能电池板问题的方案。

新披露的文档表明，早在2015年9月，脸书就知道剑桥分析在收集用户数据，3个月后剑桥分析利用用户数据影响美国大选的消息被媒体公之于众。脸书员工内部沟通的文件显示，早在2015年9月，他们就对剑桥分析的行为表示了担忧。脸书员工讨论了剑桥分析和其他第三方数据公司，它们对数据的使用方式违反了公司相关政策。员工称，他们还对涉事公司进行了调查。员工间的沟通提示了脸书当时了解的情况，以及它是何时了解相关情况的。脸书员工当时就认为剑桥分析和其他公司可能违反了公司政策，一名员工说，“我预感这家公司收集用户数据的行为可能是不合规的”，认为它们违反了公司有关“不出售、许可或购买通过我们及我们的服务获取的任何数据”的政策。