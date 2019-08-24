监管加强，五家创始成员考虑退出Libra加密货币计划

8月24日消息，据外媒报道，由于多家监管机构对数字货币加强了审查，五家参加Facebook加密货币Libra计划的创始成员正考虑退出。

两家Libra计划的创始成员表示，他们担心这种加密货币吸引的监管越来越多。此外，至少有三家早期支持者私下讨论退出该项目运营。据称，这些投资者表示，他们担心额外的关注会给他们的其他业务带来压力。

今年6月，Facebook和27家合作伙伴公布了Libra计划。自那以来，这家社交媒体巨头始终受到议员们的质疑，他们担心这种加密货币将被犯罪分子滥用，并可能损害美元。据报道，欧盟也在调查这种新的数字货币是否会不公平地将竞争对手拒之门外。

对此，Facebook回应称，在议员们的所有担忧都得到解决之前，该公司不会推出这种加密货币。按照Facebook的计划，Libra将于2020年上半年推出，该公司已经成立了名为“天秤座协会”（Libra Association）的组织来管理这种加密货币。

天秤座协会的创始成员包括PayPal、Visa、Uber、Spotify、Coinbase、Andreessen Horowitz以及Mercy Corps等，但其目标是到2020年吸引100家成员。

Libra将与多种法定货币挂钩，因此其价值不会像比特币等其他加密货币那样剧烈波动。Facebook和天秤座协会都拒绝置评。