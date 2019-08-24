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美股大跌后特朗普再次“推特治国”：拟禁美企在华采购

2019-8-24 9:20:59来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月24日消息 由于美国方面的一意孤行准备重新开打“贸易战”，国务院于昨晚（23日）正式抛出了总价值达750亿美元的对美商品关税。随即美股急速滑向深渊：截至收盘三大股指均收跌超2%，近三周来美股涨势顿时“灰飞烟灭”。

▲截止当地时间8月23日收盘日，道琼斯一路飘绿

道琼斯工业指数狂泻623.34点，跌幅2.37%，报收于25628.90点；标普500指数跌75.84点，跌幅为2.59%，报收于2847.11点；纳斯达克综合指数跌239.62点，跌幅为3%，报收于7751.77点。据CNBC报道，在美国方面采取行动后当天半导体股票和苹果股价下滑。苹果股价下跌4.5％，而VanEck Vectors Semiconductor ETF下跌4％。在芯片公司中，高通下滑4.5％，Nvidia下跌4.8％，Advanced Micro Devices下跌6.6％，美光下跌4.2％，Broadcom下跌5.3％。

先前特朗普希望美联储能在美股大跌的背景下通过“降息”挽救美国企业，不过据CNBC报道，美联储主席鲍威尔在当天的致辞中并未发表对利率未来走势的看法，只是表明“将采取适当措施维持扩张势头”

在美股狂跌+美联储不给力+中方向750亿美元美商品征税的背景下，特朗普再次发挥了“推特治国”的作用。

▲“我现在下令，我们伟大的美国企业立刻停止从中国进行采购，回到美国本土。”

不过据NPR新闻网报道，特朗普推特所讲不具备行政效力，而他也无权阻止美国企业和中国做生意。



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关键词：特朗普苹果中美贸易战

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