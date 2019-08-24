极米H3家用投影体验：高亮度也有散热黑科技

在显示尺寸的选择上，真可谓是一寸大一寸强，找什么房型不合适、影视墙设计不良的借口在超过100寸的画面面前根本站不住脚，面对强悍的视觉冲击力，没有人可以控制住自己想要说出“真香”的嘴巴。

这也是为什么在面对客厅多媒体娱乐中心的选择中，越来越多用户心中的天平开始向着投影机倾斜，毕竟即使背靠矿山的不差钱党，想要把一台超过85寸的电视搬进客厅也只怕是分分钟要拆墙破窗的节奏，而家用投影仅靠大概十分之一的价格和体积就能轻松突破百寸大关。

经过一季一小改、半年一大改的升级更迭，家用投影机的各项参数指标到今天都已经拥有了质的飞跃，而即使是价格相对亲民的中端投影，也大多有着超群的素质。

在大概半个月前，极米一口气发布了极米Z8X、极米H3以及极米极光RS Pro三款家用投影，其中极米H3更是瞬间成为了当下最受关注的家用投影之一。实际上单纯从外观来看的话，极米H3相比前代产品极米H2似乎并没有太大变化，依旧是熟悉的哑光金属网格包裹的方体结构，以及与H2近似的205*215*143.5mm身材，配合2.75kg的体重，我们很容易就能在房间中找到适合它摆放的位置。

当然如果足够仔细观察，实际上还是能在H3身上寻觅到些许进化的痕迹，比如位于投影镜头一侧、有些类似于手机后置双摄配置的传感摄像头就瞬间吸引到我们的注意。实际上这正是极米H3新加入的“鹰眼感知系统”的硬件部分，这套传感器整合了ToF激光、摄像模组以及陀螺仪，配合一套全新的感知算法以及图像处理芯片，让H3可以能够快速的完成对焦-调整-合焦过程，当然最值得关注的是这套系统还催生了更强悍的智能自动梯形校正系统，至于具体效果我们先卖个关子。

把视线挪到机身背部，可以看到熟悉的音频插孔、光纤接孔、两枚HDMI接孔、两枚USB接孔以及以太网接口，与H2相比增加了一枚HDMI接口但移除了USB 3.0插口，多少有些令人感到可惜，当然就投影机得日常使用来说，极米H3接口丰富度也足够匹配各种前端设备的投射了。

至于极米H3的控制面板，则也依照传统配置被设计在了机身顶部，虽然只有四枚按键，但足够控制音量调节、播放/暂停以及开关机，毕竟作为一台投影机设备，我们日常还是更多会使用遥控器进行操作。而作为一款全新的多媒体娱乐中心，极米H3自然也没忘记智能语音控制的搭载，寻找影片、歌曲以及简单的日常询问，极米H3都能快速的实现检索和答疑，识别精度也基本可以比拟我们日常使用的智能手机中的语音助手，具备足够可靠的可用性。

极米H3内置了一枚来自德州仪器的0.47DMD芯片，这让它毫无悬念的拥有了原生的1080p分辨率（1920*1080），对于一台定位中端且在4000元以上价位的家用投影而言，原生1080p芯片算是常规操作，而真正意义上让极米H3突破传统中端机型定位的，则是它所拥有的1900ANSI流明高亮度。

在如此亮度的支撑下，我们直接尝试着在白天用正对窗外的白色墙面进行投射，而从实际表现来看（下图），从色彩表现以及画面精度而言，极米H3确实已经几乎可以抵御一定的阳光以及灯光干扰，即使是白天观赏也能表现出非常理想的画面。只是强行拉高亮度似乎并不是什么难事，而投影机的高亮度往往会带来投影灯泡温度过高，从而更加考验投影机的散热以及噪音控制。

为了保持如此“超格”的高亮度，极米为H3设计了一套名为“沙蜥”的散热系统，极米表示这套系统使用了器件、光机、系统三级散热架构，通过分离式散热设计，可以更好的均衡系统内部热能。同时极米H3还是用了更高规格的纤维结构热管以及大涡流风扇，进一步增强机内散热。

在我们尝试着使用极米H3播放了近一小时的影片后，极米H3的出风口位置噪音来到了50-55分贝左右，当然在影片播放状态下极米H3的声音可以轻易改过风扇声，而在距离投影机半米的距离下噪音测得为35分贝左右，几乎与关闭投影机状态下的纯环境噪音相当。至于出风口的温度则一直保持温热状态，不会有灼手感，如此看来极米H3并非单纯的强行拉高亮度，而是在噪音以及散热方面也都做到了非常优秀的控制。

当然别忘了我们前面提到过的“鹰眼感知系统”，在开机启动时，这套系统可以极为快速的完成开机对焦，配合更新系统后的无广告理念，极米H3可以在按下开机后10秒内就进入到使用状态。当然依托这套“鹰眼感知系统”，极米H3还可以在识别到明显的机位移动后进入自动对焦和智能体型矫正模式，整个矫正过程只需要5秒左右，对于侧投党来说简直再友好不过。

当然作为一台投影机，机身设计和硬件配置都只算是基础，最终画面表现才是一台投影机最有说服力的元素。（以下均为白墙投射屏摄，色彩与精度与实际画面可能存在偏差）

在使用外接硬盘播放的《流浪地球》中，可以看到极米H3的高亮度在大量室内/车内场景中发挥了相当重要的作用，吴京的面部细节以及衣料质感都得到了很好的表现，同时面前数字面板中的荧光文字也清晰可见，而在车内环境下，与窗外白色场景对应的车内暗部细节以及控制器附近的金属质感和磨痕也都有非常优秀的表现，由此可见极米H3的高对比度以及高锐度功力。

而在《蜘蛛侠》电影中，虽然我们使用的酷喵流媒体资源会有一部分码率方面的限制，但在大屏画面下的体验也依然优秀，从梅姨镜框的质感以及唇彩的折光就能看出极米H3的精细之处。

同时荷兰弟的面部光泽也保持着与现实非常接近的肤色，明亮场景下的衣服质感与之前《流浪地球》中的表现同样值得称赞，同时在比较复杂的场景下，极米H3的色彩过度也非常自然，让我们轻易的就能找到在影院中看电影的赶脚。

同样自然的色彩还表现在了场景明亮欢快的《帕丁顿熊》中，无论是人物还是帕丁顿本熊，毛发的处理都相当锐利，色彩表现也非常自然和准确，可以精准的还原每个场景中所表现的情绪处理。

在观看电影时，我们在视频选项菜单中关闭了运动补偿选项，毕竟像小编这样的电影爱好者真的就爱这种电影院专有的“顿挫感”，但在观看体育比赛时，我们可以选择将极米H3搭载的MEMC动态补偿系统设置为开启状态，如此在观看世界杯这样的运动赛事时，极米H3就能更好的控制拖影以及运动主题抖动模糊，更好的提升观赏比赛时的流畅感。

当然作为一台足够优秀的多媒体娱乐中心，只有优秀的画面还不够征服人心，音画两开花才是最合我们胃口的表现，当然对于熟悉极米的用户来说，我们都明白这都不是问题。

在极米H3中，极米再一次与经典音响品牌哈曼卡顿进行了合作，他们在H3机体中使用了全新设计的独立音响单元，并且引入330CC大音腔，进一步提升声音表现上的听觉冲击。而为了更强势的表达自己对于音质的执着，极米H3还给音乐模式加入了“音画魔屏”系统，在通过机身顶部的功能键进入到音乐模式后，极米H3便可以在墙面上投射出专辑封面、演唱者以及歌词等信息，带来一种专业音乐播放器的沉浸感体验。

虽然到今天也才更新到第三代，但极米H系列一直都是中端家用投影领域中的顶梁柱级别的产品，实际上虽然定位清晰，但中端产品往往是最难以拿捏的一个定位，毕竟经济党的预算大多只能撑起入门产品，而不差钱党也大多会跳过中端，所以如何说服预算有限的用户可以对自己的钱包更狠心一些、抑或是让不差钱党也能驻足观望，成了中端产品的必修课。

从价格来看，4899元人民币的极米H3相对一众入门1080p产品而言并不算“便宜”，但1900ANSI流明的超高亮度，却是可以直接越级挑战旗舰级产品的存在，要知道在当下的投影机领域，画面亮度依旧是极为难以妥协的参数，即使是投影小白也会明白“一分亮一分强”的道理，所以单凭亮度一项实力，极米H3就已经是一台无法被忽视的产品。而同时它还拥有更优秀的对焦系统、更强悍的音响配置以及更成熟的画质引擎技术，这都让极米H3成为了同价位下最值得被选择的家用投影之一，甚至对于预算有限的小白来说，咬咬牙凭借H3一机毕业也算是非常理想的选择了。