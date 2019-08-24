宠物食品公司研究新型猫粮，可减少人对猫的过敏反应

对猫过敏是令许多爱猫人士既痛苦又无奈的事，他们往往需要做出艰难的选择：要猫还是要健康？不过，这种情况可能很快会得到改善，宠物食品生产商NestléPurina正在研究新的猫粮来抑制过敏反应。

当然，这可绝不是普通的猫粮，它将添加专门针对猫体内主要致敏蛋白的抗体。这种蛋白质叫做Fel d1，主要存在于猫的唾液和毛发中。新的研究表明，给猫喂食这种抗体会改变其致敏蛋白质，使人类的免疫系统无法识别出它，这样就可以减少过敏反应。

抑制过敏效果良好

宠物食品制造商NestléPurina公司的研究人员给105只猫喂食这种抗体10周时间。在此之后，猫的毛发中活跃的Fel d1蛋白含量平均下降了47%。

研究人员还对11名对猫过敏的人进行了小规模的试点研究。这些人被暴露在测试室内，与喂食抗体饲料的猫的毛发接触。结果显示，这些人的过敏症状有所减轻，用新型猫粮喂养的猫的毛发没有让他们感觉那么痒、眼睛也不再流泪。

Fel d1蛋白产生于猫的唾液腺和皮脂腺。猫在梳理毛发时通过舔自己来传递这种蛋白质，同时会在尿液中排泄。然后，人类会暴露在猫毛、皮屑(死皮)或猫砂盒中的蛋白质中。高达20%的人对猫过敏，而95%的猫过敏反应是由Fel d1引起的。

医生无法让人类食用这些抗体，这是因为这些分子会在肠道中被分解。美国过敏、哮喘和免疫学学院的执行医学主任迈克尔·布莱斯(Michael Blaiss)说，这些抗体永远无法在人类体内实现抑制过敏的目标。

布莱斯还是美国佐治亚医学院的过敏专科医生和免疫学家，他说，NestléPurina公司处理猫过敏问题的方法既有趣又显得不同寻常。

不会对猫产生副作用

NestléPurina公司分子营养学主任埃比尼泽·塞亚拉杰（Ebenezer Satyaraj）领导着猫过敏原研究，他说，Fel d1抗体是从鸡蛋中提取的，然后加入猫粮中。对猫来说，这种抗体会在它们的嘴里起作用。在那里，它中和了唾液中的蛋白质，

塞亚拉杰还称，通过这种方法，抗体“会在猫产生Fel d1蛋白质之后但在其传播到猫的毛发和皮屑之前，以及在对猫过敏原过敏的个体发生反应之前”，抑制Fel d1的效果。与此同时，这种方法不会干扰猫正常产生Fel d1。

这绝对是个好方法，因为科学家不确定猫是如何在体内使用Fel d1的。停止分泌这种蛋白质可能会对猫产生未知的副作用。但到目前为止，安全测试发现喂食这种抗体的猫没有受到任何伤害。

重度过敏者仍需等待

布莱斯预计，这种新疗法可能会帮助轻度猫过敏的人，但那些有严重症状的人可能就没那么幸运了，他们不太可能帮助减少半数活性过敏原。他说，有些人在没有症状的情况下无法耐受任何数量的Fel d1蛋白质。

更重要的是，不同的猫能自然产生数量截然不同的Fel d1。为此布莱斯表示:“这种抗体的作用取决于猫的Fel d1产生水平和病人的过敏症状轻重。”

此外，Fel d1是一种“粘性”蛋白。随着时间的推移，它倾向于留在家里，并在家里积累。因此，即使人们给他们的猫喂食含有抗体的食物，“也可能需要更多的时间来达到抑制过敏反应的水平。”

塞亚拉杰指出，NestléPurina公司还没有提供含有这种抗体的产品。不过，该公司计划进行进一步的研究，以确定它在减少家中猫过敏原方面的具体效果。