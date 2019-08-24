外媒曝“囧雪诺”有望加盟漫威宇宙，目前所饰角色尚不明确

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IT之家8月24日消息 在《权力的游戏》中“手刃”龙妈撂挑子走人，前往长城以外的“囧瑟夫”最近被外媒曝出即将加盟漫威宇宙。有消息称，在《权游》中饰演“琼恩·雪诺”的基特·哈灵顿将参演一部漫威超级英雄电影，不过目前其具体所饰演的角色信息尚不明确。
据Deadline方面表示“如果漫威在本周末前公布一些细节其也并不会感到惊讶”。不过有关基特·哈灵顿将加盟漫威宇宙的消息尚未得到其本人乃至于漫威影业有关方面的证实，更具体的情况估计在后续的爆料中将会更加明朗。
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