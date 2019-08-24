人民日报谈“上海迪士尼翻包检查”：这个“相关部门”究竟是哪个部门？

IT之家8月24日消息 上海迪士尼翻包检查一事引起网友热议。央视财经今日报道称，昨天，上海迪士尼终于通过官方微博发布一份说明，指出他们是应相关法律法规的要求，在所有游客进入上海迪士尼乐园之前，对游客及其携带的行李物品进行安检。并且提出，为保护游客和演职人员的安全，保障游客的游玩体验，希望游客能了解并遵守“上海迪士尼乐园游客须知”，包括入园安检。这份回应并没有提到大家最关注的翻包检查这一行为，在央视财经此前的报道中，有法律人士已经指出，这种行为明显侵犯了消费者的个人隐私权。

此外，人民日报客户端昨日发文《坚持翻包检查的迪士尼，谁能治得了？》，对上海迪士尼翻包检查一事发表看法。

人民日报在文中指出：

“凭什么设置霸王条款？凭什么搞“双标”？凭什么频频侵犯游客隐私权？舆论的“组合拳”犹如打在棉花上，上海迪士尼用傲慢姿态作出“回敬”。” “有个细节不能不提。迪士尼工作人员称，园方出于安全需要才翻包检查，这是应相关部门的要求。究竟是确有实情，还是谎报军情？这个“相关部门”究竟是哪个部门，能否给公众一个交代？”



据了解，人民网昨日报道称，针对上海迪士尼禁带食物且翻包检查一事，美国迪士尼乐园总部和上海浦东新区消保委相继向@人民网 做出回应。前者称无法回复关于上海迪士尼的问题，后者称上海迪士尼不接受调解，不会就禁带食物、翻包检查等规定做更改。

随后迪士尼在昨日晚间就近期传闻做出本文开头的回应，回应全文如下：