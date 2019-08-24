泰国三名僧侣获电竞比赛冠军，穿僧袍惹争议

IT之家8月24日消息 据外媒报道，泰国三名僧侣获2019 KKU Nong Khai Fair电竞比赛冠军，穿僧袍惹争议。

▲via Mothership

据Mothership报道，8月15日到8月18日，位于泰国东北部的廊开府（Nong Khai）举办的2019 KKU Nong Khai Fair电子竞技比赛上，来自府内宗教学校Balee Sathit Suksa的三名僧侣获得冠军，他们身穿僧袍上台领奖。

来自该学校的学术协调员和僧侣Kokkiad Chaisamchareonlap告诉记者，一开始没想到这三位学生能获胜。他们想要参加比赛，所以我们给了他们这个机会，没想到他们真的赢了。

该校的校长Kokkiad说，学校里的学生（僧侣）每周只需学习20个小时的宗教课程，其余时间都在学习常规学校的课程。Kokkiad还表示，这群学生通过电脑课了解到电子竞技，他们喜欢电子竞技，其中有的人在业余时间每天都进行训练。

不是每个人都对这些学生（僧侣）的表现感到满意，有网友表示僧侣不该穿僧袍上台参加电子游戏比赛，这很不合适。

校长Kokkiad回应到，他们都是孩子，应该像同龄人一样成长，探索自身兴趣并得到发展。Kokkiad还强调，Balee Sathit Suksa是唯一在KKU Nong Khai Fair赢得冠军的宗教学校。