紫光旗下长江存储预计年底量产64层堆栈3D闪存

紫光旗下的长江存储近年来大举投资存储芯片产业，其中NAND闪存是优先发展对象，目前已经形成了NAND闪存研发生产、主控IC以及后端封测等全产业链，根据最新发布的信息显示，预计今年底量产64层堆栈的3D闪存，2020年则会生产128层堆栈3D闪存。

长江存储是紫光集团收购武汉新芯科技之后成立的，于2016年7月在中国武汉成立，是一家专注于3D NAND闪存芯片设计、生产和销售的IDM存储器公司。长江存储为全球工商业客户提供存储器产品，广泛应用于移动设备、计算机、数据中心和消费电子产品等领域。长江存储去年量产了32层堆栈的3D闪存，不过产量非常少，属于试验性的，主要用于U盘等低端产品。

在3D闪存上，长江存储自己研发了Xtacking 3D堆栈技术，今年年底预计正式量产64层堆栈的3D闪存，明年开始逐步提升产能，预计2020年底可望将产能提升带月产6万片晶圆的规模。

根据目前发展的趋势来看，2020年也就是明年将会是100+层堆栈闪存的爆发之年，目前三星、美光等公司已经量产96层3D闪存，据悉更有甚者已经开始量产128层堆栈的闪存，预计明年的竞争将会更加激烈。到了2020年，长江存储将会推出128层堆栈的3D闪存，在技术上缩短甚至追上与国际一流厂商的差距——今年三星、东芝、美光等公司量产了96层的3D闪存，部分厂商甚至开始量产128层堆栈的闪存。