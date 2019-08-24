大喊品牌名字跳过广告，“智障”专利背后的大智慧与阴谋论

亚马逊把员工关在笼子里，以“保护”他们免受机器的伤害；Facebook把你的脸卖给广告商，这样它就可以把你合成进广告；索尼有一个系统，只要你站起来大喊品牌的名字，你就可以跳过广告……

从技术上讲，上面的消息都不是真的——这些公司只是申请了一些专利，但是这些消息通过某些渠道散播了出去，变成了博取眼球的头条新闻。事实上，这些公司或许都没有准备开发上述技术，但有些无良媒体是不会管那么多的，他们甚至都不会在标题中准确描述专利信息，而且很可能会将错就错、过度解读。

造成这一局面的原因之一是，这些令人摸不着头脑、滑稽可笑的专利充斥着专利局，然后被有心人写成了头条新闻。那么，为什么这些申请奇怪专利的公司却对此无动于衷呢？

申请专利的原因很多。最明显的一个就是，你有个绝妙的想法，你想保护你的想法，这样就没有人能从你这里偷走它。但这只是专利战略的冰山一角。

事实证明，导致“滑稽”或“怪异”专利申请的策略有很多，了解这些策略不仅为我们打开了一扇窗，让我们了解美国专利商标局（U.S. patent and Trademark Office）这个迷宫般的世界及其潜在缺陷，还让我们了解企业如何看待未来。

虽然看着摩托罗拉为测谎喉部纹身申请专利可能会很有趣，但同样重要的是，要看穿引人注目的头条新闻，关注更大的问题：专利可以成为武器和信号。它们可以刺激创新，也可以摧毁创新。

让我们从剖析专利开始。

专利有许多要素——摘要、总结、背景、插图和一个叫做“权利要求书”的部分。重要的是要知道，专利中最重要的不是摘要、标题或插图，而是权利要求书，专利申请人必须列出他的专利中所有新的、创新的事物，以及为什么他的想法应该得到政府的保护。权利要求书比其他任何东西都重要。

举个例子，2012年，科技媒体将索尼的新专利描述为——索尼有一个系统，只要你站起来大喊品牌的名字，你就可以跳过广告！

该专利本身是一个“将电视广告转换成交互式网络视频游戏的系统”，其中包括一幅非常吸引人的插图：一个男人站在客厅里大喊“麦当劳！”，他举起双臂，就像足球裁判宣布触地得分一样。

但这项专利的主张则要温和一些：“由处理器执行的一种提供交互式多媒体内容的方法”——换句话说，就是在媒体内容中插入某种交互式游戏的能力。当然，其中一个版本可能是对这电视大喊“麦当劳”。另一种版本可能是为电视节目竞赛（例如《美国偶像》）或儿童游戏提供某种互动投票，让观众在广告间隙得到娱乐。

在很长一段时间里，企业并不会真正担心专利可能产生的公关效应。主要是因为没有人在看。但现在，媒体们将专利作为了解一家公司心理的窗口，而且并不总是以一种让这些公司看起来不错的方式。

那么，为什么要申请专利呢？

在很多情况下，当一家公司申请专利时，它并不知道它是否真的会使用这项发明。通常，专利是在一个想法的生命周期内尽早申请的。这意味着，在提交申请的时候，没有人真正知道某个领域可能会走向何方，或者某个东西的市场可能会是什么样子。所以公司会在早期阶段为尽可能多的申请专利，然后随着时间的推移挑选出对他们的业务真正有意义的创意。

在某些情况下，公司会申请专利来覆盖整个场地，就像狗在每一丛灌木上撒尿一样，以防万一。许多专利都是防御性的，这是一种阻止竞争对手开发某些东西的方法，而不仅仅是一种确保你能开发这些东西的方法。

亚马逊会做一艘送货飞船吗？也许不会，但现在没有一家竞争对手能做到。亚马逊似乎是这些稀奇古怪的专利的领导者。它的投资组合还包括一个飞行仓库、自毁无人机、一个水下仓库和一个无人机隧道。亚马逊机器人公关经理Lindsay Campbell就该公司的战略发表评论时说：“和许多公司一样，我们发布了各种专利，媒体对它们的关注也各不相同，这意味着我们每次的公关方式都不一样。”

专利律师David Stein表示，他在与他合作的公司中看到了这一点。有一次他和发明家开会，讨论他们想要申请专利的东西，他问了一个标准问题来帮助他准备专利：“这项发明将用于什么产品？”他们说：“哦，发明这个东西的团队已经解散，公司已经采取了不同的解决方案。”但他们在专利申请上已经走得够远了，他们不妨继续前进，哪怕只是为了在未来利用这项专利阻止竞争对手获得优势。我们无从得知，有多少专利最终对一家公司“有用”，或者在实际产品中出现。

只要你有预算（毕竟申请专利并不便宜——申请一项专利的费用加起来很容易就超过1万美元），公司就有动力去积累尽可能多的专利。任何记者都可以告诉你，企业喜欢吹嘘自己拥有的专利数量，就好像这是某种衡量才华的量化指标。

斯坦福大学法学院教授Lisa Larrimore Ouellette说：“公司申请的专利数量与专利预算的关系多于他们实际投入研究的金额。”

这种专利式的角力不仅为记者提供了唾手可得的成果。它也影响商业交易。R Street Institute的专利专家Charles Duan表示，假设有两家公司想达成某种商业交易，他们的谈判重点之一可能是专利。如果两家巨头公司想要达成的协议，涉及他们的专利组合，没有人会仔细分析每一个专利去保证这些专利是有用的或原创的。Duan说：“彻底分析一个单一的专利可以花费数千美元的法律费用。因此，我们通常不会深究谁拥有更有价值的专利，而拥有更多专利的公司最终会获得更多。”

几位专业人士将专利战略描述为“军备竞赛”，在这场竞赛中，企业都希望尽可能多地积累专利，以保护自己，并在谈判中巩固自己的地位。电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation，简称EFF）政策分析师Joe Mullin表示：“愿意单方面裁军的公司并不多。”Mullin撰写了EFF的“本月专利”专栏，强调了一些本不应该被授予的专利。

尽管裁军的可能性很低，但许多公司选择不参与专利战。事实上，公司通常不会为他们最感兴趣的技术申请专利。专利必须说明你的产品是如何工作的，并不是所有的公司都想泄露这些信息。“我们基本上没有SpaceX的专利，”埃隆·马斯克表示。

但所有这些奇怪的想法到底从何而来？谁会想到亚马逊笼子，谁会想到测谎喉咙纹身？谁在IBM发明了“基于个人认知状态的无人机来配送咖啡”？在一些公司，团队被引入所谓的“发明收获会议”，在会议上，他们被要求为公司提出创意，以便申请专利。

“对于专利律师来说，这些会议可能是一场狂欢。在这些会议中，发明者都很投入，也很兴奋。听他们谈论这些让人充满活力。”Stein说。

但是一位软件工程师表示，并不是所有的发明家都对参加这些会议感到兴奋。她说：“公司雇佣我们是为了一份特定的工作，是为了创造他们所拥有的东西，我们已经根据这份工作设定了我们的工资和小时工资。这些天软件工程师的工作并没有受到太大的影响，所以如果你来找我们，说‘想出一些很棒的新点子，让我们赚更多的钱’，我并不是真的想给你那个很棒的新点子。我靠脑子吃饭，我把它借给你。如果你想要一个很棒的点子，你最好付钱给我，但他们不会。”

在大多数情况下，发明者和工程师提交了他们的想法并回答了一些问题，律师的工作就是把这些东西变成真正的专利。这就是很多奇怪的地方，因为律师必须要有创造性。

甚至专利本身的实际语言也可能具有误导性。专利申请可以包括所谓的“预言性例子”，这些例子描述了专利的工作原理和测试方法。这些预言的例子可以尽可能地具体，尽管完全是虚构的。专利可以合法地描述一位从未存在过的“46岁女性”，并说她的“血压在3小时内降低了”，而实际上这从未发生过。

Ouellette最近在《科学》杂志上发表了一篇关于这个问题的论文，她承认，即使是她自己也不一定能判断专利中描述的实验是否真的进行过。

有些人可能会说，这些投机专利是无害的乐趣，是卡夫卡式的资本主义、竞争和官僚主义万花筒的结果。但是，Mullin说，值得思考的是，它们是如何被滥用的。被授予模糊专利的公司可以追逐较小的实体，并试图从中赚钱。“这就像用你写的一篇科幻小说打败你的竞争对手，”他说。

此外，日常生活中，人们可能会被误导，在多大程度上信任一家基于其专利的公司。一项研究发现，在科学论文或书籍中引用的100项专利中，有99项被错误地描述为建立在真实数据的基础上，而这些文章或书籍中只使用了预言性的例子（换句话说，没有实际数据或证据）。

例如，在2014年发表于《化学科学杂志》（Journal of Chemical Sciences）的一篇论文中，研究人员引用一项专利进行了证明，称“在固态酸催化剂上进行了气相脱水反应”。但是那个专利的例子是有预见性的，不是真实的。

Ouellette指出，Theranos的专利中充满了预言性的例子，比如“微型针能自动无痛抽取少量血液”。她说，如果她在没有任何背景的情况下阅读专利，“即使是作为专家，我也不能完全确定他们是否拥有任何有效的技术，”这可能会让投资者、记者和公众认为Theranos拥有真正有效的技术。

这就引出了媒体对这些专利的报道。大多数关于浮华、奇怪的专利的报道不仅歪曲了申请专利的实际含义，而且常常歪曲了专利的实际用途。

“有时候我看着专利，会想，互联网上的愤怒到底是怎么回事？”曾在硅谷担任专利律师的诺特丹大学（Notre Dame）法学教授Stephen Yelderman表示，“人们似乎没有阅读专利，并给予它公平的待遇。”

专利是一种奇怪的文件类型，需要一些实践来理解应该寻找什么。记住，重要的只是文章的观点，但新闻报道往往会涉及到其他方面。

其他时候，报道的重点是插图。Ouellette说：“需要注意的是，专利中的图片通常不能让你很好地了解专利实际上涵盖了什么，这一点非常重要。”

通常情况下，图片只显示了一件事，而专利的声明实际上是不温不火的。以亚马逊工人笼专利为例。这张照片很引人注目，一个人站在一个金属笼子里。但是当你读到亚马逊在专利中所做的声明时，你会发现根本没有任何关于笼子的具体描述。

事实证明，这些图片很少是由发明者自己创作的，而是由专利律师或特殊的专利插画师绘制的。（Facebook代表没有回应置评请求。索尼的一位代表则称“由于保密条例，我们无法对这些细节置评。”）

Stein说，最近他让一些公司对专利申请进行保释，因为这些专利可能会被让人觉得毛骨悚然。事实上，在一个案例中，Stein表示，该公司甚至重新申请了一项专利，以避免公关方面的麻烦。（随着对科技公司的不信任加剧，我们看待专利的方式发生了变化。）

每个参与专利过程的人都是技术专家。我们不会退一步去想，这可能会被那些不信任我们的人曲解。但人们越来越不愿意相信大型科技公司的说法。这就是为什么谷歌的“凝视跟踪系统”专利被驳回的原因——你真的想让谷歌知道你到底在看什么，看多久?

让我们回到臭名昭著的“亚马逊想把工人关在笼子里”专利。查看专利声明，你将看到一份文档，其中描述了一个移动平台，该平台可以在工作现场运送工人，其中可能包括危险的机器。该公司在2016年申请了这项专利，但直到两年后，人工智能研究人员在一份报告中强调了这项专利，它才成为头条新闻。他们把这项专利描述为“工人异化的一个非凡例证，人类和机器之间关系的一个严峻时刻。”

当媒体以这样的解读进行报道时，亚马逊负责运营的高级副总裁Dave Clark在Twitter上发表了一份声明：“有时甚至连糟糕的创意也会被提交申请专利。该专利从未投入使用，我们也没有使用计划。不仅如此，我们还开发了一种更好的解决方案。”

这是一个很好的例子，说明了为什么读公司申请的专利仍然有实际价值——不是因为这样做一定会告诉你他们实际上要做什么，而是因为它们告诉你公司想要解决什么问题。

Duan说：“它们反映了工程师的想法。他们不会做笼子，但这确实说明他们担心工人的安全。”同理，Spotify可能不会开发自动寻车位软件，所以你不必在找停车位的时候把音乐暂停在停车场。但它确实想弄清楚如何减少音乐消费中的干扰。