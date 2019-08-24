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小米林斌晒红米Note 8 Pro 6400万像素样张：细节表现强悍

2019-8-24 17:30:54来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家8月24日消息 近日小米公司联合创始人、小米总裁林斌在微博上晒出了Redmi Note 8 Pro的真机实拍样张，同时他表示红米Note 8 Pro 6400万超高清原图要21MB，微博图片上传限制在20MB以内，只能发压缩图。第二张图是第一张6400万原图放大放大再放大之后的截屏。

根据其所放出的样张截图来看，6400万像素镜头所拍出的照片细节得到了最大程度的保留，其拍照体验十分亮眼。值得一提的是，小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰还在微博评论中问道：是不是可以媲美光学变焦功能？

根据先前传出的爆料信息显示，预计红米Note 8 Pro将首发三星ISOCELL Bright GW1 6400万像素传感器，支持Remosaic直出照片，感光面积达1/1.7英寸，相比4800万高出34%，结合四合一1.6μm大像素，Redmi Note 8 Pro的夜拍能力值得期待。

除此之外，红米Note 8 Pro还将首发联发科Helio G90T游戏芯片，电池容量为4500mAh，同时加入了液冷散热等强力配置。

Redmi Note 8 Pro将于8月29日正式与大家见面，届时就由官方揭晓这款新机吧。

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关键词：Redmi Note 8 Pro

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