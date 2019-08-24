《英雄联盟》游戏发行商Riot Games就性骚扰指控达成和解

《英雄联盟》游戏发行商Riot Games因性骚扰指控提起的集体诉讼达成和解，终于结束了其历史上的一个遗憾篇章。

这家电子竞技游戏公司已经撤换了领导层，并尝试努力解决问题。在将性别平等纳入电子游戏和电子竞技领域方面，它取得了多大的变化，仍有待观察。

周四晚上，Riot Games在一次市政厅会议上宣布了和解协议。一年前，游戏新闻网站Kotaku报道称，Riot的员工称公司存在性别歧视文化。这则新闻描述了一种“男性优先”的“兄弟文化”，在这种文化中，女性经常受到同事和经理的冒犯。

5月，超过100名员工在公司的圣莫尼卡总部举行了罢工。

Rioters Against Forced Arbitration罢工组织者在Twitter上说：“我们相信这是女性在游戏行业取得的巨大胜利。”

诉讼双方仍需获得法院对和解方案的批准，详细条款将在最终批准后公布。届时，我们将看到Riot的多元化和包容性事业究竟取得了多大的胜利。

Riot Games首席执行官尼Nicolo Laurent在一份声明中表示:“我们感谢每一位敢于表达自己担忧的Riot员工，我们相信这个决议对所有参与者都是公平的。有了这个协议，我们将履行承诺，为所有Riot员工找到最好、最便捷的方式，让他们向前迈进，治愈创伤。在过去的一年里，我们在发展文化方面取得了实质性的进展，我们将继续努力成为游戏领域最具包容性的公司。”

Laurent曾担任首席财务官，于2017年底成为首席执行官，创始人Brandon Beck和Marc Merrill成为董事长，专注于在Riot开发新游戏。

去年3月，Riot聘请了第一位首席多元文化官Angela Roseboro来阐述公司的企业文化。在指控浮出水面一年后，Roseboro在一篇博客文章中表示，Riot Games在公司多元化和包容性流程的正规化方面取得了重大进展。

这起诉讼称，Riot Games对一些直言不讳的女员工进行了报复。据称，该公司拒绝给她们升职、加薪和同工同酬。一些女性面临着重新分配工作、失去福利、被解雇和其他负面行为。

Riot Games的管理层在回应这一丑闻时表示，他们将采取措施，让更多女性加入公司领导层，缩小工资差距，改变公司文化。然而，今年5月，员工们举行了罢工，因为公司希望对现有的投诉进行仲裁。Riot表示只允许新员工选择放弃性骚扰案件的强制仲裁。

Global Game Jam的执行董事兼Geogrify负责人Kate Edwards表示：“看到这一问题得到解决是一个积极的信号，但Riot在他们的官方声明中强调说‘虽然我们认为在诉讼中处于积极位置，但我们意识到从长远来看，对于Riot和Riot员工们来说，做最好的事情是我们理想的结果’，这使得这份声明听起来有点勉强。他们应该说的很简单，‘我们意识到，从长远来看，为Riot和Riot员工做最好的事情是我们理想的结果’，而不是给出一个傲慢的态度，试图站在道德的制高点。我理解他们为什么不这样做的法律原因，但坦白说，能够有一天看到游戏公司做正确的事情就好了，因为事情本身是正确的，不要在乎他们是不是因为被迫陷入困境。