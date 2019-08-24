高通上诉终于成功，可暂停执行FTC反垄断案不利判决

周五公布的法庭文件显示，高通公司赢得了上诉法院的支持，可以部分暂停执行美国联邦贸易委员会(FTC)所赢得的反垄断判决。

高通在5月21日的下级法院判决中败诉，一直寻求在上诉期间暂停执行这项判决。高通辩称，继续执行反垄断判决可能会推翻公司与手机制造商在5G芯片上的谈判。

美国第九巡回上诉法院在周五作出裁定，搁置此前判决的部分条款。该条款要求高通将专利授权给芯片对手，结束在芯片客户购买芯片前签署专利授权协议的做法。按照此前的判决，高通需要重新磋商所有现有芯片和专利协议，并且达成符合判决要求的新协议。周五的暂停执行命令使得高通可以在上诉期间免受部分判决的影响，其上诉可能会花费至少一年时间。

“政府本身对判决的适当性以及它对公共利益的影响存在分歧。”上诉法院在判决中称。

高通尚未正式就FTC的诉讼提起上诉。在高通提交其主张后，上诉将在明年1月进行。高通法律总顾问唐·罗森博格(Don Rosenberg)表示，公司相信“一旦法院考虑到我们的上诉依据，地方法院的决定就会被推翻”。

高通反垄断案具有独特性，引发了多个美国政府部门发表了不同的观点。美国另外一个主要反垄断部门司法部在初审时表示，不同意FTC的法律理论。在初审法官作出裁定后，美国国防部和能源部均表示，判决的执行将损害国家安全。

在上诉法院的判决宣布后，高通的股价曾短暂上涨，但接着在午后交易中下跌3.7%至74.29美元。高通股价在今年一直处于波动状态，在公司与苹果和解了一桩重大诉讼后从55美元左右涨至85美元以上，但是在与FTC的诉讼中败诉后又下跌至66美元左右。

另外，高通在周五宣布，公司临时CFO戴夫·怀斯(Dave Wise)将退休，立即生效。阿卡什·帕卡瓦拉(Akash Palkhiwala)将临时接替怀斯的职位。帕卡瓦拉在2001年加盟高通，现在担任高通财务高级副总裁。