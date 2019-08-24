IT之家8月24日消息 日前，据昆明发布消息，昆明拟出新规，乘地铁时使用电子设备不得外放声音。

8月20日，昆明市交通运输局举行《昆明市城市轨道交通乘客守则（修订征求意见稿）》听证会，对乘客应遵守的文明乘车秩序相关内容进行增补，对不宜独自乘车的群体进行明确。

据悉，一些乘客在乘坐地铁时不顾其他乘客感受，使用外放电子设备，对其他乘客造成很大的噪声干扰。此次修改增加了不得在列车内大声喧哗、使用电子设备时不外放声音的规定。

以下为修订增加内容：

8岁以下儿童和醉酒者不可单独乘车

8岁以下儿童、醉酒者应当由其监护人或者健康成年人陪同，方可进站乘车的规定。



电子设备声音不得外放

不得在列车内大声喧哗、使用电子设备时不外放声音的规定。



乘客需主动接受安全检查

乘客应当主动配合地铁车站安检人员实施进站安全检查，通过安全检查方可进站乘车的规定。



不可带气球进入地铁

禁止携带自行车进站乘车（已折叠的自行车除外），禁止在车站、列车内使用滑板、溜冰鞋等代步用具，禁止在列车上进食（婴儿、特殊病人除外），禁止携带气球等低空漂浮物进站的内容。

地铁逃票将被信用惩戒

此次修订增加了乘客信用惩戒的内容，地铁逃票将被信用惩戒。