全世界到底有多少软件开发人员？

埃文斯数据公司(Evans Data Corporation) 2019最新的统计数据（原文）显示，2018年全球共有2300万软件开发人员，预计到2019年底这个数字将达到2640万，到2023年达到2770万。

而来自IDC的统计数据显示，2018年全球软件开发人员数量增长到2230万，而2014年只有1850万程序员。

美国有多少软件工程师？

埃文斯数据公司声称2016年北美大约有440万软件开发人员。而来自 DataUSA 数字显示2017年美国公司雇佣的软件开发人员达到 136万。而这篇文章 Don’t Quit Your Day Job 中估计的数据与埃文斯提供的数据更接近，截至2019年为420万。这是在统计美国各州有多少开发人员时计算出来的。

美国的软件工程师人数

值得注意的是，2017年估计有420万人包括技术作家、电气和硬件工程师、CAD程序员、精算师、统计学家、经济学家、数学家以及通常每天编写或读取代码的人和软件开发人员。如果我们只采用软件开发人员的“经典”定义，那么我们实际上只关注了大约340万人。

在涉及各州的细分时，最高百分比的程序员集中在华盛顿特区。在此研究中，6.46%的工作人员符合开发人员最广泛的定义。接下来是弗吉尼亚州和马里兰州，分别为4.43%和4.41%。

美国十大软件开发商比例最高的州

就原始数字而言，加州拥有628,000名“所谓的”开发人员。德克萨斯州和纽约州分别排名第二和第三，分别为325,000和218,000。

美国排名前10位的软件工程师人数最多的州

欧洲有多少软件工程师？

据Stackoverflow的数据显示，欧洲的软件开发者在2016年约为470万，2018年达到了550万。德国拥有最多的软件开发商-大约83.7万。英国和法国排名前三位的软件开发商数量最多，分别达到81.3万和46.7万。

乌克兰有多少软件开发人员？

乌克兰是东欧第二大人才库，软件开发商数量不断增长。根据最新的更新，有18.47万名IT专业人员，预计这一数字到2020年将达到20万，到2025年达到24.2万。

以上数据表明随着欧洲技术快速发展，对软件开发人员的需求也明显增长。尽管欧洲有550万开发人员，但估计到2020年欧盟国家仍将缺少 50万软件工程师。

什么是最常用的编程语言？全球编程语言统计

软件工程师人口统计

总而言之，没有办法检查上述数据的准确程度。并不是我们怀疑我们使用的来源的可信度-问题是如何去定义“软件开发人员”。例如，Data Evans公司将所有积极参与软件创建的人从排名和文件编码器计算到团队领导和经理，一直到CTO。包括 Data USA 和 DQYDJ 都是采用美国人口普查局提供的数据，但不知何故结果却是不同，这很可能是定义不同导致的结果。

我们确切知道的一件事是，编写代码的人数将在未来几年内将不断增长。该BLS预测，到2024年，为软件和应用开发就业人数将增加12.5%，较2014年，而且情况在世界其他地区差异很大。与此同时，美国劳工统计局预测，2016年至2026年间，软件开发人员的工作岗位将增加24%。根据Burning Glass Labor Insights的数据，2018年第二季度软件开发人员的职位发布量超过227,000，而期间为176,530。2017年同期。增幅接近51,000。

软件开发人员职位发布的数量

其他有趣的软件开发者统计

由Evans Data Corporation，DataUSA和Stack Overflow进行的定期调查提供了大量的软件开发人员统计数据。以下是我们认为最有趣的内容：

根据Evans Data的数据，软件开发人员的年龄中位数是36（EMEA地区- 40，北美--39，拉丁美洲- 35，亚太地区- 34）。根据datausa.io，美国的软件，应用程序和系统软件开发人员年龄中位数为39.8，男性员工的年龄通常比女性年轻0.507岁。

根据Dou.ua 2018年调查，乌克兰软件开发人员的平均年龄为21-29岁。

乌克兰在C++和Unity3D软件开发人员中排名第一，在Magento，JavaScript和Scala中排名第二，在PHP，Ruby，.NET，Python和Symfony开发人员中排名第三。

• 世界上27.5%的开发者是女性

• 美国80.7%的软件开发人员，应用程序和系统软件都是男性，女性软件开发人员的比例为29.3%

• 根据2019年开发者调查结果，近45%的专业开发人员在不到10年前学会了编码。

• 女性写的第一个代码的时间晚于男性

• 76.5%的软件开发人员表示拥有学士学位或更高学历。

• 600万开发人员参与了大数据和高级分析

• 截至2018年，全球29%的开发人员，或总共6,452,000人使用某种形式的AI或ML，预计在未来六个月内将有580万人开始使用AI或ML。

• 200万开发人员致力于物联网应用

• 400万开发人员（26%）使用基于云的开发环境。

• 33%的女性表示，她们发展工作最重要的驱动力在于他们对自己所使用的技术的个人好奇心和兴趣，而只有22%的男性这样做。

Funny !!!