“柔软”的科技：小米申请智能围巾专利

IT之家8月24日消息 现有的智能产品往往是出现在移动设备、家居、智能生活等方面，但是智能服饰却很少有品牌涉及到。不过据小米最近申请的专利显示，其似乎有意拿常见的衣服“开刀”了。

小米近日申请了“一种智能围巾及其控制方法”（申请号：201910365123.8）。如下图所示，此款围巾主要由围巾本体（1）、温度感应单元（2）和红外加热（3）等单元组成。在围巾上面有一小块温度感应芯片，可用于感应周围环境的温度。除此之外这款智能围巾产品还集成了可同感应单元相连接的红外加热单元（3）进而实现对环境温度进行红外加热。

红外加热单元拥有多种形式，上图所展示的便是面状结构的红外加热单元（30），其可覆盖在围巾表面。而下图则是点状结构的加热单元，有了它们便可实现在环境温度较低时进行红外加热，在环境温度较高时停止红外加热。

同时这款智能围巾还拥有松紧调节单元，该单元与温度感应单元相连接，可根据环境温度自动地对围巾进行松开或收紧操作而无需依靠佩戴者手动调节围巾松紧来控制围巾的保暖性能。松紧调节单元由电动马达（41）和弹性组件（42）组成，同时还需要相应的供电单元以保证各项元件正常工作。

值得注意的是这款智能围巾还可以同其他智能设备交互。在这款智能围巾上还出现了通信单元（5），如此一来用户便可以通过手机控制智能围巾到达用户满意的温度了。

不过目前这项产品仅停留在专利阶段，如果真的可以实现的话对于低温地区的人们将会是福音般的存在。